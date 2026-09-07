Carrere se prepara para aportar su experiencia con un proyecto político en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La situación universitaria, el financiamiento de la educación superior y la necesidad de proyectar Paraná a largo plazo fueron analizados por Alejandro Carrere, decano de UTN. En diálogo con Elonce, destacó el aporte que puede realizar la Universidad al desarrollo de la ciudad.
La situación universitaria y los desafíos que enfrenta Paraná para avanzar hacia una planificación sostenida fueron analizados por Alejandro Carrere, decano de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El ingeniero, que transita su tercer mandato al frente de la institución, habló en Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, sobre el financiamiento universitario, el crecimiento académico y el papel que pueden asumir las casas de altos estudios en el desarrollo de la capital entrerriana.
Carrere es ingeniero civil graduado de la UTN Paraná, consultor independiente, docente universitario y ocupa el decanato desde 2017. Al referirse a la institución, destacó su trayectoria de más de seis décadas en la capital provincial y la inserción de sus profesionales en diferentes sectores. “Nuestra universidad es una universidad muy particular en el entramado nacional porque nosotros siempre decimos orgullosamente, somos la única universidad con presencia en casi todo el país”, expresó.
En cuanto a la matrícula y expansión territorial, indicó que la facultad cuenta con tres carreras de ingeniería y una tecnicatura, además de seis extensiones áulicas. “Al inicio del año, cuando sumamos las inscripciones de las seis extensiones áulicas que tiene la facultad, estamos en 300 estudiantes más”, señaló, sin contabilizar las propuestas de posgrado y extensión universitaria.
La situación universitaria y el financiamiento
El decano sostuvo que la UTN profundizó durante los últimos años su presencia en distintas localidades entrerrianas, principalmente mediante tecnicaturas y propuestas vinculadas con las necesidades de cada región. A ello se sumó la articulación con municipios, industrias y diferentes sectores de la producción.
En ese sentido, remarcó que la relación con el entramado productivo forma parte de la identidad de la Universidad Tecnológica. “La UTN no se puede pensar desde su nacimiento, si no es a través de la relación con el entorno productivo, con el desarrollo de las regiones en que está inserta”, afirmó. Asimismo, destacó el crecimiento en la cantidad de graduados que se incorporaron a distintas actividades económicas.
Al analizar la situación presupuestaria, Carrere aseguró que atravesaron diferentes períodos complejos desde que comenzó su gestión. Sobre el escenario actual, manifestó que “nos posiciona en un lugar muy crítico con claramente un desfinanciamiento que afecta a nuestros trabajadores, tanto docentes como no docentes, y también atentar contra la posibilidad de atender las necesidades básicas que hacen al funcionamiento de la institución”.
El aporte de la UTN al desarrollo regional
Frente a esas dificultades, explicó que la facultad genera recursos mediante sus diferentes actividades. “La actividad muy vigorosa que tenemos a nivel de las actividades que llevamos adelante con las tecnicaturas, con los servicios de transferencia, la atención a la industria, el asesoramiento también al Estado en diversas dependencias, hace que eso nos provea de recursos propios”, sostuvo.
Durante la entrevista, el análisis también se trasladó hacia el desarrollo de Paraná. Carrere consideró que la capital entrerriana cuenta con condiciones favorables que todavía no fueron aprovechadas plenamente. “La ciudad de Paraná es una ciudad que tiene una ubicación privilegiada. Es una ciudad con un número importante de personas con alto grado de calificación”, señaló.
Sin embargo, advirtió sobre las diferencias existentes dentro del propio entramado urbano. “Históricamente no hemos podido, no hemos sabido generar las condiciones para que sus habitantes tengan una mayor homogeneidad en el acceso a servicios públicos de calidad”, afirmó. También consideró que el espacio urbano no podía ser disfrutado de igual manera por todos los vecinos y mencionó dificultades en los servicios destinados a quienes visitan la ciudad.
Una planificación de Paraná a largo plazo
Carrere planteó que uno de los principales desafíos consiste en alcanzar acuerdos que trasciendan los períodos de gobierno. Entre los aspectos prioritarios mencionó el acceso a servicios sanitarios, el transporte público, el ordenamiento urbano y la posibilidad de utilizar los espacios de la ciudad en condiciones de mayor igualdad.
“Esos son cuestiones en las que me parece que toda la clase dirigencial y eso no alcanza solamente a la política y en eso también incluye la universidad debemos ponernos de acuerdo para proyectar la ciudad”, expresó. Como referencia, mencionó la experiencia desarrollada en Santa Fe, donde la universidad tuvo participación en un proceso político y de planificación municipal que luego mantuvo continuidad.
Sobre esa experiencia, Carrere afirmó: “Una envidia sana es la que tenemos para con ese proceso y además eso ha tenido una continuidad en el tiempo y donde la universidad también ha estado involucrada a lo largo del tiempo”. De esta manera, puso el foco en la posibilidad de establecer objetivos comunes que no sean reemplazados completamente ante cada cambio de administración.
La Universidad se puso a disposición
Consultado acerca de una eventual convocatoria para trabajar sobre un proyecto de desarrollo para Paraná, Carrere manifestó la predisposición institucional de la UTN. “Siempre hemos puesto a disposición a la universidad, como universidades en términos de sus capacidades, en cada mesa que nos han convocado”, aseguró.
Además, destacó la posibilidad de utilizar el conocimiento académico para abordar problemas concretos. “Todas las capacidades de la universidad para pensar y para aportar en el lugar que habitamos sobre cómo proyectamos y desarrollamos este espacio común”, expresó el decano.
Finalmente, Carrere también manifestó su disposición personal a participar de ámbitos destinados a debatir el futuro de la capital entrerriana. “Por supuesto desde lo personal y desde la vocación política que siempre he tenido, por supuesto, a disposición de una construcción de una posibilidad de generar un espacio que reflexione estos problemas y que también se proponga también un marco de acción para darle solución”, concluyó.