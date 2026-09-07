Elecciones en Córdoba: el PJ se impuso en Marcos Juárez

Germán Font se impuso en las elecciones municipales en Marcos Juárez y desplazó al exintendente Pedro Dellarossa. El distrito es considerado “kilómetro cero” de Juntos por el Cambio.
El peronismo ganó las elecciones municipales en Marcos Juárez, Córdoba, y consiguió volver a gobernar la ciudad después de más de cinco décadas. Germán Font, candidato de Generación M y alineado con el gobernador Martín Llaryora, se impuso sobre el exintendente Pedro Dellarossa.
Este resultado adquirió especial relevancia por el peso político de Marcos Juárez. La ciudad es considerada el “kilómetro cero” del espacio que posteriormente conformaría Juntos por el Cambio, debido a la alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical que se consolidó allí en 2014.
Con el triunfo de Font, el peronismo consiguió recuperar la conducción municipal por primera vez desde 1973 y quebró una extensa hegemonía de fuerzas opositoras en uno de los distritos del corazón productivo cordobés.
Quién es Germán Font
Font tiene 36 años, es ingeniero agrónomo y desarrolló parte de su trayectoria en entidades vinculadas al sector agropecuario. Fue director nacional de Juventud de la Federación Agraria Argentina y también ocupó funciones dentro del área de Bioagroindustria del gobierno de Córdoba.
Su candidatura estuvo vinculada políticamente al gobernador Llaryora, aunque durante la campaña mantuvo una estrategia centrada principalmente en los asuntos municipales.
Tras conocerse el resultado, el mandatario cordobés felicitó públicamente al intendente electo y lo convocó a una reunión para este lunes en el Centro Cívico de la capital provincial, con el objetivo de comenzar a coordinar proyectos para Marcos Juárez.
Menor participación electoral
Las elecciones se realizaron mediante el sistema de Boleta Única de Sufragio y presentaron siete alternativas electorales. Uno de los datos destacados de la jornada fue la disminución de la concurrencia a las urnas.
Sobre un padrón de 24.803 personas habilitadas para votar, la participación alcanzó aproximadamente el 62%. La cifra quedó por debajo del 69% registrado durante las elecciones municipales de 2022.
Dellarossa, por su parte, no consiguió recuperar la intendencia pese a contar durante la campaña con el respaldo de referentes nacionales como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Luis Juez.
La elección de Marcos Juárez era observada más allá de los límites municipales debido a los antecedentes políticos del distrito. En 2014, la alianza que llevó a Dellarossa a la intendencia reunió al PRO y al radicalismo y se convirtió en uno de los antecedentes de la posterior conformación de Cambiemos.
Además, en los últimos procesos electorales la ciudad se caracterizó por un importante respaldo a Javier Milei. Sin embargo, La Libertad Avanza decidió no presentar una lista propia para disputar la intendencia en esta elección municipal.