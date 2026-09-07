Villarruel volvió a cuestionar el plan económico de Milei y reclamó “mejorar los salarios”

La vicepresidenta Victoria Villaruel encabezó un acto junto a productores agropecuarios en Chivilcoy donde volvió a criticar el plan económico de Javier Milei y a reclamar de manera explícita "mejorar salarios" además de medidas concretas para revertir la caída del consumo.

"Argentina necesita una reforma impositiva que premie el esfuerzo y una política productiva que mire mucho más al territorio y permita ahorrar a las familias", fue el reclamo de Villarruel durante la apertura de la 74° Exposición Rural de Chivilcoy el pasado sábado.

La Vicepresidenta se mostró junto a productores, representantes del sector agropecuario, industrial, autoridades y vecinos. "Quiero reafirmar mi compromiso con quienes producen, invierten y generan trabajo. Detrás de cada productor hay familias, trabajadores, empresas, comercios y comunidades enteras", destacó la titular del Senado en una queja abierta frente al modelo de apertura indiscriminada de importaciones de La Libertad Avanza en medio de la cierre de Pymes y de empresas en crisis como Granja Tres Arroyos, Fate o La Perla, entre otras.

"Por eso necesitamos mejores caminos rurales, puentes, desagües, conectividad, energía y rutas. Tenemos que construir un sistema que incentive a quien produce más, agrega valor y genera empleo. Producir más significa ser competitivos, exportar, generar divisas, incorporar tecnología y mejorar los salarios. Estoy convencida de que la Argentina que queremos se construye con producción, salario, trabajo y familia", agregó Villarruel ante el auditorio de la exposición rural de Chivilcoy.

Su mensaje concluyó con un duro cuestionamiento a la falta de soluciones en la microeconomía del modelo económico de Javier Milei al insistir en la necesidad de que el resultado "llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino".