Nicki Nicole recordó su militancia en Rosario: “Fui a la plaza por el boleto estudiantil y por el aborto”

La cantante recordó su adolescencia y las causas que la movilizaban

Nicki Nicole volvió a sus años de adolescencia en Rosario y recordó una etapa en la que el activismo estudiantil formaba parte de su vida cotidiana. Durante una entrevista con Grego Rossello en Ferné con Grego, la cantante contó que participó de distintas movilizaciones antes de alcanzar reconocimiento en la escena de la música urbana.

“En su momento, marchábamos por el boleto. Por el aborto también hemos ido”, contó la artista al repasar las causas que acompañó durante su etapa escolar.

Una adolescencia entre marchas y freestyle

Nicki Nicole explicó que su acercamiento a la militancia estuvo muy vinculado con la escuela secundaria a la que asistió en Rosario, la Dr. Francisco de Gurruchaga, una institución orientada al arte.

Según relató, en ese ámbito se incentivaba la participación de los estudiantes en diferentes movilizaciones. “Era muy militante y nacía también de toda mi escuela”, explicó.

La cantante recordó especialmente las marchas relacionadas con el boleto estudiantil y las movilizaciones por la legalización del aborto. También mencionó las actividades vinculadas con la Noche de los Lápices, fecha que recuerda a estudiantes secuestrados y asesinados durante la última dictadura militar argentina.

Su adolescencia transcurrió, además, entre dos espacios que terminarían siendo importantes en su trayectoria: las movilizaciones sociales y las batallas de freestyle.

“Había batallas de freestyle, también había muchas marchas”, resumió al describir el ambiente cultural en el que comenzó a construir su identidad artística.

El vínculo con las causas feministas

El compromiso de la cantante con las cuestiones de género también tuvo una expresión artística durante sus primeros años de carrera.

En 2019, en el marco del 8M, lanzó “Juntas”, una canción cuyo videoclip fue registrado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. El proyecto estuvo atravesado por un mensaje de reivindicación de los derechos de las mujeres y la igualdad.

Tiempo después, Nicki Nicole participó junto a No Te Va Gustar en “Venganza”, una canción que aborda la violencia de género y las desigualdades que atraviesan las mujeres.

Durante la entrevista, la artista sostuvo que dentro de la industria musical todavía existe una mirada que condiciona el lugar que ocupan las mujeres.

“Siempre la mujer tiene que, para lo que es la mirada machista, ocupar el menor espacio posible”, reflexionó.

La autocrítica sobre su juventud

La cantante también habló de cómo fueron cambiando sus propias ideas con el paso del tiempo. En ese sentido, reconoció que durante su adolescencia llegó a reproducir algunos prejuicios que hoy cuestiona.

Contó que de más joven podía juzgar a otras mujeres por su manera de vestirse o comportarse, pero que con los años comenzó a revisar esas actitudes.

La artista destacó así la importancia de poder modificar las propias opiniones a partir de la experiencia y el aprendizaje.

“Lo mejor es tener un pensamiento propio”

Hacia el final de la charla, Nicki Nicole planteó una reflexión sobre la necesidad de construir una mirada personal frente a los debates políticos y sociales.

“Más allá de tu ideología, lo mejor es tener un pensamiento propio y saber defenderlo”, sostuvo.

De esta manera, la cantante recordó una etapa de su vida previa a la fama en la que las marchas estudiantiles, las discusiones sociales y el freestyle convivían en su día a día y que, según explicó, también contribuyeron a formar la perspectiva que mantiene actualmente.