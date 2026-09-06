Uruguay prepara una ley para impulsar la industria espacial y atraer inversiones

El objetivo es generar condiciones para que la industria pueda desarrollarse

Uruguay avanza en la creación de un marco legal para regular la actividad espacial y transformarla en una nueva oportunidad de desarrollo productivo. El Poder Ejecutivo prepara el envío al Parlamento de un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Ministerio de Defensa y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.

La iniciativa contempla 101 artículos distribuidos en cuatro capítulos y busca establecer reglas para las actividades vinculadas al espacio, además de crear condiciones para el crecimiento de empresas, proveedores nacionales y proyectos tecnológicos.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó que la política espacial no estará limitada a cuestiones de defensa o seguridad, sino que tendrá también una fuerte dimensión económica y productiva.

Una nueva industria para Uruguay

El proyecto comenzó a tomar forma a partir del interés de distintas empresas en desarrollar inversiones vinculadas al sector espacial en el país. El Presupuesto Nacional 2025-2029 ya había establecido que el MIEM, en coordinación con Defensa y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, debía elaborar una propuesta para crear una Comisión Nacional del Espacio y establecer un marco regulatorio.

La intención del Gobierno es aprovechar las capacidades que Uruguay ya posee en materia de telecomunicaciones, energía, infraestructura y tecnología, además de su ubicación geográfica.

Cardona sostuvo que el país necesita diversificar su matriz productiva y generar empleos vinculados a sectores de mayor contenido tecnológico. En ese sentido, la actividad espacial podría impulsar una red de empresas proveedoras y servicios especializados.

La ubicación geográfica, una ventaja estratégica

Uno de los puntos destacados por las autoridades es la posición geográfica de Uruguay y su acceso al Río de la Plata y al mar territorial.

Desde el sector privado consideran que disponer de una amplia superficie marítima puede facilitar determinadas operaciones vinculadas con el lanzamiento de vehículos espaciales, al reducir las restricciones derivadas de sobrevolar zonas pobladas.

Sin embargo, la nueva normativa no implica que Uruguay vaya a convertirse inmediatamente en un país dedicado al lanzamiento de cohetes. El primer objetivo es establecer reglas claras, ordenar las competencias estatales y generar condiciones para que la industria pueda desarrollarse.

Epic Aerospace ya tiene presencia en el país

El avance de la legislación coincide con la instalación de empresas especializadas. Uno de los principales ejemplos es Epic Aerospace, que inauguró recientemente nuevas instalaciones en Zonamérica.

La compañía desarrolla vehículos de transferencia orbital, utilizados para trasladar satélites entre diferentes órbitas. Su planta uruguaya cuenta con infraestructura para fabricar, ensamblar y probar componentes y vehículos espaciales.

La empresa ya realizó inversiones millonarias en Uruguay y proyecta aumentar su cantidad de trabajadores. Parte de sus actividades de investigación, motores y sistemas de propulsión continúan desarrollándose en Argentina, mientras que en Uruguay concentra tareas de electrónica, ensamblaje y ensayos.

La instalación de Epic Aerospace fue presentada por las autoridades como una muestra concreta del potencial que tiene el país para incorporar nuevas actividades de alta tecnología.

El Estado busca ordenar la actividad espacial

Uruguay ya cuenta con organismos destinados a coordinar las políticas vinculadas al espacio. En 2022 se creó la Junta Nacional de Política Espacial, dependiente del Ministerio de Defensa e integrada por representantes de distintos organismos públicos.

Entre sus funciones se encuentran el asesoramiento al Poder Ejecutivo y la articulación de políticas relacionadas con el desarrollo técnico y regulatorio del sector.

La nueva legislación buscará avanzar un paso más y establecer un marco integral que contemple cuestiones de gobernanza, regulación, ciencia, tecnología, telecomunicaciones, defensa e inversión privada.

El proyecto llegará al Parlamento

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto ante el Consejo de Ministros y avanza con los detalles necesarios para enviarlo al Parlamento. Allí comenzará el debate sobre las reglas que determinarán el futuro de la actividad espacial en Uruguay.

El Gobierno apuesta a que la iniciativa permita convertir inversiones puntuales en una política de Estado, con generación de empleo calificado, incorporación de tecnología y desarrollo de proveedores nacionales.

De esta manera, Uruguay busca posicionarse en un sector que hasta hace pocos años parecía reservado a las grandes potencias y que ahora comienza a abrir nuevas oportunidades para países de la región.