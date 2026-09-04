Denunciaron al alcalde de París y a su predecesora por presunta inacción ante abusos sexuales

Un grupo de 17 familias de niños que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de monitores de actividades extraescolares en París anunció que presentará denuncias contra el Ayuntamiento de la capital francesa, su actual alcalde, Emmanuel Grégoire, y su predecesora, Anne Hidalgo.

Las familias, reunidas en la asociación MeTooEcole, sostienen que las autoridades municipales podrían haber tenido conocimiento de los hechos y no haber adoptado las medidas necesarias para impedir que continuaran.

El actual alcalde, Emmanuel Grégoire

Las denuncias serán presentadas ante la Fiscalía de París y también alcanzarán al responsable de la Dirección de Asuntos Escolares del Ayuntamiento, Patrick Bloche.

Qué cargos enfrentarían los responsables denunciados

Según informaron los abogados de los familiares, el procedimiento incluirá acusaciones por poner deliberadamente en peligro la vida de terceros, no asistir a personas en peligro y no denunciar infracciones cometidas contra menores.

El objetivo de las familias es que la Justicia determine qué sabían los responsables municipales sobre las denuncias y situaciones ocurridas en las actividades extraescolares, cuya organización depende del Ayuntamiento de París.

La ex alcaldesa, Anne Hidalgo

La abogada Kathleen Taieb cuestionó especialmente los mecanismos de contratación y control de los monitores.

Según señaló, resulta inadmisible que algunos trabajadores fueran contratados sin controles suficientes sobre su idoneidad y que, pese a las alertas existentes, algunos de los presuntos responsables no hubieran sido suspendidos de manera inmediata.

También cuestionó que, en algunos casos, los trabajadores fueran trasladados a otros puestos y que los padres no recibieran información completa sobre lo ocurrido.

Más de 200 investigaciones abiertas

Desde comienzos de este año, el Ayuntamiento de París suspendió de sus funciones a 132 monitores de actividades extraescolares.

De ese total, 52 fueron apartados por sospechas vinculadas a violencia sexual o sexista.

Además, se abrieron más de 200 investigaciones penales relacionadas con actividades extraescolares organizadas bajo responsabilidad municipal.

Las denuncias de las 17 familias buscan ahora establecer si existieron fallas institucionales y determinar si las autoridades municipales tenían información previa sobre los hechos denunciados.

Emmanuel Grégoire sucedió a Anne Hidalgo

Anne Hidalgo, de origen español, dejó la alcaldía de París tras las elecciones celebradas en marzo, cuando fue sucedida por el también socialista Emmanuel Grégoire.

Grégoire había sido durante una década uno de los principales colaboradores de Hidalgo en el Ayuntamiento y posteriormente fue elegido diputado. El actual alcalde reveló en noviembre de 2025 que él mismo había sufrido violencia sexual durante varios meses cuando tenía alrededor de 7 años.

Según relató en una entrevista, los hechos ocurrieron en el marco de actividades extraescolares, entre ellas en una piscina municipal.

Grégoire aseguró que mantuvo silencio durante décadas y que decidió hacer pública su experiencia al conocer otros casos de violencia sexual en ámbitos escolares y extraescolares de París.

Ahora, las familias denunciantes esperan que la investigación judicial permita esclarecer qué información tenían las autoridades municipales y si existieron omisiones frente a las denuncias y alertas relacionadas con estos casos.