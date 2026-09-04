Reino Unido respondió a Milei por Malvinas: “Nuestro compromiso es absoluto e inquebrantable”

El gobierno del Reino Unido respondió este viernes al presidente Javier Milei por su discurso sobre las Islas Malvinas y reafirmó su posición sobre el archipiélago. El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que el compromiso de Londres con las islas es “absoluto e inquebrantable”.

Las declaraciones llegaron después de la cadena nacional en la que Milei volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre Malvinas, anunció medidas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos sin autorización nacional y aseguró que existen “vientos de cambio” en el escenario internacional.

Streeting respondió públicamente al mensaje presidencial y afirmó: “Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos”. Luego agregó que “nuestro compromiso con ellos es absoluto e inquebrantable”.

El funcionario británico también vinculó las palabras del mandatario argentino con el escenario político nacional. “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Malvinas”, expresó.

La reacción representa una de las primeras respuestas de alto nivel del gobierno británico luego de los anuncios realizados por Milei, que volvieron a colocar la disputa por la soberanía del archipiélago en el centro de la agenda entre Buenos Aires y Londres.

El Presidente había afirmado que “Malvinas es el futuro” de la Argentina y sostuvo que el contexto internacional presenta nuevas condiciones para avanzar con el reclamo argentino. En su discurso también hizo referencia a la posición de Estados Unidos y al vínculo de su administración con el gobierno de Donald Trump.

Las medidas anunciadas por el Gobierno argentino

Durante la cadena nacional, Milei anunció una serie de decisiones relacionadas con la defensa y la cuestión Malvinas. Entre ellas, anticipó medidas destinadas a fortalecer el sistema de defensa y avanzar con una base naval integrada en Tierra del Fuego.

Además, el Gobierno reforzó los mecanismos de control sobre personas y empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina en la Plataforma Continental.

La nueva reglamentación establece procedimientos administrativos para investigar posibles infracciones y contempla controles sobre empresas que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El petróleo, otro punto de tensión

Uno de los ejes que volvió a generar tensión entre ambos países es la explotación petrolera en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

La legislación argentina prohíbe que personas o empresas que operen en el país desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional, así como participar o prestar servicios para compañías involucradas en esas operaciones.

Las sanciones contempladas por la normativa pueden incluir inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y, en determinados casos, la reversión de concesiones hidrocarburíferas que las compañías posean en territorio argentino.

La prensa británica también reaccionó

El discurso de Milei tuvo una amplia repercusión en los principales medios británicos. Sky News destacó la frase del Presidente argentino sobre que “Malvinas es nuestro futuro”, mientras que GB News cuestionó duramente la reivindicación argentina de soberanía.

The Telegraph, en tanto, puso el foco sobre las consecuencias que las medidas anunciadas desde Buenos Aires podrían tener para los proyectos petroleros alrededor de las islas y tituló que Argentina “amenaza los campos petroleros de las Malvinas”.

La respuesta del gobierno británico profundizó ahora el cruce diplomático. Mientras Milei busca instalar que el contexto internacional ofrece una nueva oportunidad para el reclamo argentino, Londres reiteró este viernes que considera “absoluto e inquebrantable” su compromiso con los habitantes del archipiélago.