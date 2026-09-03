Donald Trump, el primer presidente de EEUU en aparecer en una moneda de un dólar: se agotó tras salir a la venta

La moneda de un dólar con Donald Trump fue lanzada por la Casa de la Moneda de Estados Unidos por el 250º aniversario del país. Rollos y bolsas registraron una fuerte demanda y algunas presentaciones quedaron sin disponibilidad pocas horas después.
La moneda de un dólar con Donald Trump comenzó a comercializarse en Estados Unidos como parte de las conmemoraciones por el 250º aniversario de la independencia del país y registró una fuerte demanda durante sus primeras horas de venta. La emisión tiene además una particularidad histórica: el mandatario se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en aparecer en una moneda de un dólar.
La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso a disposición de los coleccionistas rollos de 25 unidades por US$61 y bolsas de 100 monedas por US$154,50. Sin embargo, pocas horas después del lanzamiento algunas de las presentaciones figuraban sin disponibilidad ante el volumen de pedidos.
La demanda también provocó esperas para ingresar al sitio oficial. Poco después de las 12.30, los visitantes eran derivados a una sala virtual con demoras estimadas de hasta una hora, mientras que se había establecido inicialmente un límite de dos compras por hogar.
Cómo es la moneda de Donald Trump
Una de las caras presenta el retrato de Trump prácticamente de frente, acompañado por las inscripciones “LIBERTY”, “IN GOD WE TRUST” y las fechas 1776-2026, en referencia al período comprendido entre la Declaración de Independencia y su 250º aniversario.
El diseño fue realizado por el grabador jefe Joseph Menna, quien tomó como referencia una fotografía oficial de la Casa Blanca.
En el reverso aparece el sello presidencial, originalmente esculpido por el exgrabador jefe Frank Gasparro. Al tradicional escudo del águila se incorporó el número 250, nuevamente en referencia al aniversario que Estados Unidos celebra durante 2026.
Aunque visualmente tiene una tonalidad dorada, la moneda no contiene oro. Su composición es mayoritariamente de cobre -un 88,5%- y contiene además pequeñas cantidades de zinc, manganeso y níquel.
La Casa de la Moneda indicó que las nuevas piezas también fueron puestas en circulación, aunque las monedas de un dólar tienen una presencia considerablemente menor en las transacciones cotidianas estadounidenses que los billetes de la misma denominación.
Una edición especial acuñada el 4 de julio
Los coleccionistas tienen además la posibilidad de encontrar una variante especial. La Casa de la Moneda acuñó 250.000 ejemplares el 4 de julio, que cuentan con una marca alusiva a esa fecha.
Esas piezas fueron distribuidas aleatoriamente entre los rollos y las bolsas comercializados, lo que agrega un componente de búsqueda para los compradores interesados en conseguir una de las unidades especiales.
La fuerte demanda quedó reflejada durante las primeras horas de comercialización. Para la tarde del miércoles, el rollo de 25 unidades podía continuar encargándose, pero figuraba temporalmente sin stock mientras se preparaban nuevas existencias. La bolsa de 100 unidades, en tanto, aparecía como no disponible.
La Casa de la Moneda había advertido durante el proceso de compra que la disponibilidad no estaba garantizada y que, una vez habilitado el ingreso desde la sala de espera virtual, los interesados contaban con un período limitado para completar la operación.
El debate legal por la imagen de un presidente vivo
La aparición de Trump también abrió interrogantes sobre la legislación estadounidense, debido a las restricciones existentes respecto de la inclusión de personas vivas en las monedas.
La emisión se enmarca en la Circulating Collectible Coin Redesign Act, aprobada en 2020 durante el primer mandato de Trump. La norma habilitó al Departamento del Tesoro a emitir durante 2026 monedas especiales de un dólar relacionadas con la celebración de los 250 años del país.
La legislación establece específicamente que en el reverso de las monedas alcanzadas por esa normativa no podrá incluirse el retrato de una persona viva. La imagen de Trump fue ubicada en el anverso, mientras que el reverso quedó reservado para el sello presidencial y la referencia al aniversario.
El proceso de diseño tampoco estuvo exento de cuestionamientos. La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos había recomendado utilizar un retrato de perfil y una representación diferente del águila, pero esas sugerencias finalmente no fueron incorporadas.
Por su parte, el Citizens Coinage Advisory Committee, organismo que habitualmente participa en la evaluación de los diseños de la Casa de la Moneda estadounidense, declinó pronunciarse sobre el proyecto.
El antecedente de Calvin Coolidge
Aunque Trump es el primer presidente estadounidense en ejercicio cuya imagen aparece en una moneda de un dólar, no es el primer mandatario vivo representado en una moneda del país.
El antecedente se remonta a 1926, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge apareció junto a George Washington en una moneda de medio dólar realizada para conmemorar el 150º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.
La diferencia es que aquella pieza fue concebida específicamente como una emisión conmemorativa, mientras que las nuevas monedas de un dólar con Trump fueron presentadas dentro del programa especial del semiquincentenario y también fueron destinadas a circulación.
Cien años después de aquel antecedente, la aparición del actual mandatario vuelve a colocar el retrato de un presidente vivo sobre una moneda estadounidense y, en esta oportunidad, en medio de una edición especial que despertó un fuerte interés entre coleccionistas desde sus primeras horas de comercialización.