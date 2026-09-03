Paro en aeropuertos: el Gobierno exigió mantener el 75% de los servicios

El Gobierno intimó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar al menos el 75% de las prestaciones durante el paro en aeropuertos convocado para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre. La protesta involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y alcanza a más de 27 terminales del país.

Las medidas se desarrollarán en dos franjas horarias durante ambas jornadas: de 9 a 12 y de 18 a 21. Entre las terminales comprendidas se encuentran el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

La Secretaría de Trabajo fundamentó la intimación en la normativa que considera a la aeronáutica comercial un servicio esencial. Por ese motivo, ante un conflicto colectivo debe mantenerse una cobertura equivalente, como mínimo, al 75% de la prestación habitual.

Qué puede pasar con los vuelos

La ANAC será la encargada de controlar durante el paro en aeropuertos que se cumpla con el nivel mínimo establecido. Desde el Gobierno estimaron que la mayor parte de la operación podría desarrollarse normalmente, aunque admitieron posibles demoras y reprogramaciones durante las seis horas diarias alcanzadas por la protesta.

La afectación dependerá de la situación particular de cada aeropuerto y de los servicios necesarios para operar cada vuelo. Fuera de las franjas de 9 a 12 y de 18 a 21, las autoridades prevén que la actividad se desarrolle de manera habitual.

Por este motivo, a quienes tengan previsto viajar este jueves o viernes se les recomienda consultar previamente con la compañía aérea el estado de su vuelo y permanecer atentos a posibles modificaciones de horario.

Los motivos del reclamo de ATE

ATE convocó la medida en reclamo de pagos adicionales que, según el sindicato, permanecen incumplidos desde enero, además de exigir una nueva discusión paritaria y mayores recursos para las áreas operativas y de fiscalización aeroportuaria.

“Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar en diálogo con Ámbito.

El dirigente también señaló que “los salarios se encuentran absolutamente deteriorados” y cuestionó las condiciones laborales dentro del sector. Desde el gremio advirtieron que el conflicto podría profundizarse si no se abre una instancia de negociación.

Cruce por el impacto de la medida

ATE había anunciado que durante las franjas de protesta garantizaría vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos. El Gobierno, sin embargo, estableció que la prestación mínima deberá alcanzar al 75% por tratarse de un servicio esencial.

“Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores”, expresó Aguiar, quien aseguró que la medida fue comunicada con anticipación suficiente para que las autoridades atendieran los reclamos.

El paro en aeropuertos continuará este viernes 4 de septiembre bajo el mismo esquema horario. Mientras tanto, la ANAC controlará el nivel de prestación en cada terminal y las aerolíneas podrán realizar ajustes en sus programaciones según cómo se desarrolle la jornada.