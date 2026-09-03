 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Realizaron cinco allanamientos por estafas con billetes falsos en localidad entrerriana

Los sospechosos contactaban a vendedores de electrodomésticos por Facebook Marketplace, acordaban las compras y pagaban en efectivo con billetes falsos. Hubo cinco allanamientos y buscan los elementos utilizados para fabricar el dinero apócrifo.

3 de Septiembre de 2026
Allanamientos en Concordia por estafas con billetes falsos
Allanamientos en Concordia por estafas con billetes falsos Foto: Policía de Entre Ríos

Los sospechosos contactaban a vendedores de electrodomésticos por Facebook Marketplace, acordaban las compras y pagaban en efectivo con billetes falsos. Hubo cinco allanamientos y buscan los elementos utilizados para fabricar el dinero apócrifo.

Personas que ofrecían electrodomésticos por Facebook Marketplace fueron víctimas de estafas con billetes falsos en Concordia: los compradores las contactaban por la plataforma, acordaban un encuentro y pagaban los productos en efectivo con dinero apócrifo. Tras identificar a los presuntos autores, se realizaron cinco allanamientos ordenados por la Justicia Federal.

 

Las tareas fueron desarrolladas por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, Sección Robos y Hurtos, de la Jefatura Departamental Concordia, en coordinación con la Fiscalía Federal a cargo del fiscal Francisco Bernard. Debido a que la falsificación de moneda constituye un delito de competencia federal, las actuaciones fueron comunicadas a ese organismo judicial.

 

A partir de entrevistas, análisis de denuncias y relevamiento de cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer un patrón que se repetía en los hechos denunciados: los sospechosos contactaban a personas que ofrecían electrodomésticos mediante Facebook Marketplace, acordaban la compra y posteriormente entregaban dinero en efectivo que resultaba ser falso.

Cómo operaban con los billetes falsos

De acuerdo con la investigación, los involucrados buscaban publicaciones de distintos electrodomésticos ofrecidos por particulares y se comunicaban con los vendedores a través de la plataforma. Una vez acordado el precio y el lugar de encuentro, concretaban personalmente la operación.

 

El pago se realizaba en efectivo y las víctimas advertían posteriormente que habían recibido billetes apócrifos. Las distintas denuncias permitieron a los investigadores relacionar los episodios y determinar que detrás de las maniobras habría un mismo modus operandi.

 

Las cámaras de seguridad relevadas durante la pesquisa también permitieron avanzar sobre otro dato considerado importante: los presuntos autores se movilizaban en un vehículo para concurrir a los lugares donde concretaban las compras.

Identificaron a sospechosos y ordenaron los allanamientos

Con el avance de las tareas investigativas, la Policía logró identificar a los presuntos responsables de las maniobras y también al propietario del vehículo que habría sido utilizado para concretarlas.

 

Con esos elementos, la jueza federal Analía Ramponi dispuso cinco órdenes de allanamiento y registro domiciliario, además de una orden de identificación y requisa.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en inmediaciones de 53 Este y De los Viñedos; avenida Monseñor Rosch al 3000; Gregoria Pérez y H. Primo; Balcarce y Federación; y en la zona de Villa Adela.

 

Según informó la Jefatura Departamental Concordia a Elonce, los allanamientos tuvieron resultado positivo y permitieron el secuestro de teléfonos celulares y chips, elementos que quedaron incorporados a la investigación federal.

 

Además, en la intersección de 25 de Mayo y Castelli se cumplió una orden de identificación y requisa. Allí fue notificado un hombre mayor de edad y se procedió al secuestro de otro teléfono celular.

 

Los dispositivos serán de interés para determinar las comunicaciones y contactos relacionados con las operaciones investigadas, particularmente las que habrían sido concretadas mediante publicaciones de compraventa en internet.

Buscan el vehículo y elementos para fabricar los billetes

Uno de los objetivos de la policía es localizar el vehículo que presuntamente utilizaban los sospechosos. Sobre el rodado continúa vigente un pedido de secuestro a requerimiento de la Fiscalía Federal interviniente.

 

Los investigadores también buscan establecer dónde se confeccionaban los billetes falsos. En ese sentido, las tareas continúan para localizar la materia prima y la impresora que presuntamente eran utilizadas para producir el dinero apócrifo.

Temas:

Concordia billetes falsos estafas allanamientos Facebook Marketplace
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso