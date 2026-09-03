Realizaron cinco allanamientos por estafas con billetes falsos en localidad entrerriana

Personas que ofrecían electrodomésticos por Facebook Marketplace fueron víctimas de estafas con billetes falsos en Concordia: los compradores las contactaban por la plataforma, acordaban un encuentro y pagaban los productos en efectivo con dinero apócrifo. Tras identificar a los presuntos autores, se realizaron cinco allanamientos ordenados por la Justicia Federal.

Las tareas fueron desarrolladas por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, Sección Robos y Hurtos, de la Jefatura Departamental Concordia, en coordinación con la Fiscalía Federal a cargo del fiscal Francisco Bernard. Debido a que la falsificación de moneda constituye un delito de competencia federal, las actuaciones fueron comunicadas a ese organismo judicial.

A partir de entrevistas, análisis de denuncias y relevamiento de cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer un patrón que se repetía en los hechos denunciados: los sospechosos contactaban a personas que ofrecían electrodomésticos mediante Facebook Marketplace, acordaban la compra y posteriormente entregaban dinero en efectivo que resultaba ser falso.

Cómo operaban con los billetes falsos

De acuerdo con la investigación, los involucrados buscaban publicaciones de distintos electrodomésticos ofrecidos por particulares y se comunicaban con los vendedores a través de la plataforma. Una vez acordado el precio y el lugar de encuentro, concretaban personalmente la operación.

El pago se realizaba en efectivo y las víctimas advertían posteriormente que habían recibido billetes apócrifos. Las distintas denuncias permitieron a los investigadores relacionar los episodios y determinar que detrás de las maniobras habría un mismo modus operandi.

Las cámaras de seguridad relevadas durante la pesquisa también permitieron avanzar sobre otro dato considerado importante: los presuntos autores se movilizaban en un vehículo para concurrir a los lugares donde concretaban las compras.

Identificaron a sospechosos y ordenaron los allanamientos

Con el avance de las tareas investigativas, la Policía logró identificar a los presuntos responsables de las maniobras y también al propietario del vehículo que habría sido utilizado para concretarlas.

Con esos elementos, la jueza federal Analía Ramponi dispuso cinco órdenes de allanamiento y registro domiciliario, además de una orden de identificación y requisa.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en inmediaciones de 53 Este y De los Viñedos; avenida Monseñor Rosch al 3000; Gregoria Pérez y H. Primo; Balcarce y Federación; y en la zona de Villa Adela.

Según informó la Jefatura Departamental Concordia a Elonce, los allanamientos tuvieron resultado positivo y permitieron el secuestro de teléfonos celulares y chips, elementos que quedaron incorporados a la investigación federal.

Además, en la intersección de 25 de Mayo y Castelli se cumplió una orden de identificación y requisa. Allí fue notificado un hombre mayor de edad y se procedió al secuestro de otro teléfono celular.

Los dispositivos serán de interés para determinar las comunicaciones y contactos relacionados con las operaciones investigadas, particularmente las que habrían sido concretadas mediante publicaciones de compraventa en internet.

Buscan el vehículo y elementos para fabricar los billetes

Uno de los objetivos de la policía es localizar el vehículo que presuntamente utilizaban los sospechosos. Sobre el rodado continúa vigente un pedido de secuestro a requerimiento de la Fiscalía Federal interviniente.

Los investigadores también buscan establecer dónde se confeccionaban los billetes falsos. En ese sentido, las tareas continúan para localizar la materia prima y la impresora que presuntamente eran utilizadas para producir el dinero apócrifo.