Hombre ebrio amenazó a sus familiares con una cuchilla, los echó de la casa y terminó detenido

Amenazó a sus familiares con una cuchilla y fue detenido.

Amenazó a sus familiares con una cuchilla y fue detenido. Un hombre amenazó a sus familiares con una cuchilla y se atrincheró dentro de una vivienda del barrio 98 Viviendas, en Paraná. El episodio de violencia familiar motivó un llamado al 911 y la intervención policial.

Según se informó, el sujeto se encontraba en estado de ebriedad y había expulsado a sus familiares del domicilio mientras permanecía armado en el interior.

Con el consentimiento de los damnificados, los efectivos ingresaron a la propiedad, redujeron al hombre y secuestraron la cuchilla utilizada durante las amenazas.

Trasladado a la Alcaidía

La Fiscalía en turno fue informada sobre el procedimiento y dispuso la detención del involucrado. Finalmente, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continuaron las actuaciones correspondientes.