Autopartista de Volkswagen y Toyota advirtió que podría cerrar en dos meses: “Tuvimos que despedir a 60 empleados”

La autopartista Cirubon advirtió que podría paralizar sus operaciones en un plazo de dos meses si no logra revertir la caída de la actividad. La empresa, ubicada en el Parque Industrial de Alvear, al sur de Santa Fe, informó que opera al 30% de su capacidad instalada y que ya despidió a 60 trabajadores.

Ricardo Cicarelli, vicepresidente de la firma, expuso la situación durante la jornada “Argentina Produce”, realizada en la Asociación Empresaria de Rosario (AER). Allí vinculó las dificultades con la pérdida de mercados y el ingreso de amortiguadores importados a precios que, según sostuvo, la producción local no puede igualar.

“Tuvimos que despedir a 60 empleados, tenemos que desvincular a 40 más y el próximo paso es el cierre”, declaró. La fábrica había llegado a contar con casi 250 trabajadores distribuidos en tres turnos, pero redujo progresivamente su estructura ante la disminución de los pedidos.

Caída de las exportaciones y del mercado interno

Cicarelli explicó que el retroceso comenzó en las ventas al exterior y luego alcanzó a los clientes argentinos. “Primero se cortaron las exportaciones, y después el mercado interno”, afirmó sobre la secuencia que afectó a la compañía.

Cirubon había abastecido a mercados como Brasil, México y España. En el ámbito local, según detalló Rosario3, sus componentes también integraban el abastecimiento de terminales automotrices como Volkswagen y Toyota.

Pese a esa inserción, el empresario aseguró que la empresa perdió margen para competir. “Entre cargas e impuestos, producir me sale un 30% más de lo que entran los chinos”, sostuvo, al comparar sus costos con los valores de las piezas provenientes de China.

La denuncia por amortiguadores importados a cuatro dólares

El vicepresidente de Cirubon denunció presuntas maniobras de dumping y señaló que ingresaron al país amortiguadores a cuatro dólares por unidad. “Un amortiguador a cuatro dólares no existe en la Argentina ni en China ni en el mundo, y acá entraron”, expresó.

También afirmó que los importadores aplicaban márgenes de reventa superiores al 1.000% y planteó cuestionamientos sobre la calidad de los repuestos de bajo costo. Esas advertencias formaron parte de su diagnóstico sobre las condiciones de competencia que enfrentaba la industria nacional.

Cicarelli responsabilizó al Gobierno por el escenario y calificó su política hacia el sector como un “industricidio”. “La culpa no es de ellos, es la viveza criolla. La culpa es del Gobierno”, manifestó al referirse al comportamiento de los intermediarios.

Buscan producir piezas para maquinaria agrícola

Ante la caída del negocio automotriz, Cirubon inició una búsqueda de alternativas en el sector de la maquinaria agrícola. La empresa desarrolló cinco piezas para una firma vinculada al agro y mantuvo conversaciones con otras compañías para conseguir nuevos pedidos.

Sin embargo, desde la firma advirtieron que los tiempos de desarrollo técnico no coincidían con sus necesidades financieras. La nueva actividad todavía no había alcanzado un volumen suficiente para compensar la reducción de la producción de amortiguadores.

Cicarelli reconoció que también evaluaron abandonar la fabricación propia para importar productos y comercializarlos con su marca. Mientras buscaba alternativas, la empresa mantuvo la advertencia de que los próximos dos meses serían determinantes para su continuidad.