Cuánto gana un gendarme tras el aumento de septiembre: la nueva escala salarial

Cuánto gana un gendarme en septiembre quedó establecido tras la actualización salarial dispuesta por el Gobierno. Los incrementos alcanzan hasta el 35% según la categoría y la escala parte de $895.970,77 para Gendarme II.
Cuánto gana un gendarme en septiembre quedó determinado a partir de la nueva actualización de haberes establecida por el Ministerio de Seguridad Nacional. La medida fijó incrementos escalonados para integrantes de Gendarmería Nacional y modificó los ingresos correspondientes a las diferentes jerarquías de la fuerza.
La actualización fue establecida mediante la normativa 844/2026 y tuvo impacto tanto sobre los haberes como en determinados adicionales vinculados con las tareas que desempeñan los efectivos. De acuerdo con la información difundida, la mejora en los ingresos netos se ubicó entre el 20% y el 30%, según la categoría.
En los escalafones de menor rango, en tanto, la mejora llegó hasta aproximadamente el 35%. Con los nuevos valores, un Gendarme II percibe $895.970,77, mientras que para la categoría de Gendarme el monto asciende a $985.567,87.
Cuánto cobran los gendarmes según su categoría
La nueva escala estableció diferencias de acuerdo con el grado que ocupa cada integrante de la fuerza. Entre el personal de tropa y suboficiales, un Cabo cobra $1.084.124,63, mientras que un Cabo Primero percibe $1.192.537,17.
Por encima de esos escalafones, el haber establecido para un Sargento es de $1.311.790,86 y para un Sargento Primero llega a $1.442.969,93. A su vez, el monto correspondiente a un Sargento Ayudante quedó en $1.587.266,97.
En las jerarquías superiores de los suboficiales, un Suboficial Principal percibe $1.745.993,65, mientras que el haber de un Suboficial Mayor alcanza los $1.929.322,88, de acuerdo con la nueva grilla salarial, precisó Iprofesional.
La escala salarial para los oficiales
La actualización también alcanzó a los oficiales de Gendarmería Nacional. Para un Subalférez, el monto quedó establecido en $1.246.807,35, mientras que un Alférez percibe $1.371.488,08 y un Primer Alférez cobra $1.543.883,83.
En los rangos siguientes, el salario correspondiente a un Segundo Comandante alcanza $1.829.788,21. Para la categoría de Comandante, en tanto, el importe se ubicó en $2.230.054,39.
Los montos aumentan en las máximas jerarquías de la fuerza. Un Comandante Principal cobra $2.710.373,82, un Comandante Mayor percibe $3.019.150,57 y un Comandante General alcanza un haber de $3.316.491,15.
Todos los montos de la nueva escala
De esta manera, la escala informada para septiembre quedó conformada de la siguiente manera:
Comandante General: $3.316.491,15
Comandante Mayor: $3.019.150,57
Comandante Principal: $2.710.373,82
Comandante: $2.230.054,39
Segundo Comandante: $1.829.788,21
Primer Alférez: $1.543.883,83
Alférez: $1.371.488,08
Subalférez: $1.246.807,35
Suboficial Mayor: $1.929.322,88
Suboficial Principal: $1.745.993,65
Sargento Ayudante: $1.587.266,97
Sargento Primero: $1.442.969,93
Sargento: $1.311.790,86
Cabo Primero: $1.192.537,17
Cabo: $1.084.124,63
Gendarme: $985.567,87
Gendarme II: $895.970,77