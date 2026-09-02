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La AFA anunció un homenaje especial a Lionel Messi en todas las categorías

El homenaje a Messi se realizará a los diez minutos del primer tiempo en la próxima fecha de todas las categorías y disciplinas, masculinas y femeninas. La AFA también dispuso proyectar un video institucional en los estadios que cuenten con pantallas.

2 de Septiembre de 2026
La medida alcanzará al fútbol de once, futsal y fútbol playa.
La medida alcanzará al fútbol de once, futsal y fútbol playa.

El homenaje a Messi se realizará a los diez minutos del primer tiempo en la próxima fecha de todas las categorías y disciplinas, masculinas y femeninas. La AFA también dispuso proyectar un video institucional en los estadios que cuenten con pantallas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un homenaje a Messi que abarcará la próxima fecha de todas sus categorías y disciplinas. Los encuentros deberán detenerse a los diez minutos del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos en reconocimiento a su trayectoria con la Selección Argentina.

La decisión quedó establecida en el Boletín N° 6940, correspondiente a las resoluciones de la Mesa Directiva del 2 de septiembre de 2026. La disposición incluyó tanto a las competencias masculinas como a las femeninas.

El reconocimiento alcanzará al fútbol de once, el futsal y el fútbol playa, según detalló el documento. De esta manera, la medida se extenderá a las distintas modalidades y no quedará limitada a la máxima categoría.

Un video institucional antes de los encuentros

 

Además de la interrupción para los aplausos, la AFA estableció otra acción para acompañar el homenaje. Los estadios que dispongan de pantallas deberán difundir un video institucional de la Asociación antes del inicio de los partidos.

El boletín precisó que el reconocimiento se realizará “en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina”. Así, la próxima jornada contará con un momento específico dedicado al futbolista dentro del desarrollo de cada encuentro.

Temas:

Lionel Messi homenaje a Messi AFA Selección Argentina Fútbol Argentino Futsal
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