La AFA anunció un homenaje especial a Lionel Messi en todas las categorías

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un homenaje a Messi que abarcará la próxima fecha de todas sus categorías y disciplinas. Los encuentros deberán detenerse a los diez minutos del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos en reconocimiento a su trayectoria con la Selección Argentina.

La decisión quedó establecida en el Boletín N° 6940, correspondiente a las resoluciones de la Mesa Directiva del 2 de septiembre de 2026. La disposición incluyó tanto a las competencias masculinas como a las femeninas.

El reconocimiento alcanzará al fútbol de once, el futsal y el fútbol playa, según detalló el documento. De esta manera, la medida se extenderá a las distintas modalidades y no quedará limitada a la máxima categoría.

Un video institucional antes de los encuentros

Además de la interrupción para los aplausos, la AFA estableció otra acción para acompañar el homenaje. Los estadios que dispongan de pantallas deberán difundir un video institucional de la Asociación antes del inicio de los partidos.

El boletín precisó que el reconocimiento se realizará “en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina”. Así, la próxima jornada contará con un momento específico dedicado al futbolista dentro del desarrollo de cada encuentro.