El FICER suma una sección de cine fantástico y de terror en su octava edición

El FICER 2026 definió sus secciones en competencia y anunció la incorporación de una nueva propuesta dedicada al cine fantástico y de terror. La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se desarrollará del 24 al 29 de noviembre.

El encuentro es organizado por el Gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER). La programación volverá a reunir producciones destacadas de Argentina y del exterior, con espacios destinados a la exhibición, formación y desarrollo de la industria audiovisual.

Entre las principales novedades se encuentra "Vórtice - Habitantes de otros mundos", una sección destinada al cine fantástico y de terror. Este nuevo espacio estará identificado con la imagen del Jaguarundí, como parte de una propuesta que vincula cada sección del festival con especies de la fauna silvestre entrerriana.

Las secciones que tendrá el FICER 2026

La Competencia Oficial "Cine argentino del presente" tendrá como símbolo a la Corzuela Parda, mientras que la competencia de cortometrajes entrerrianos "Nuevas voces y formas del audiovisual de Entre Ríos" estará representada por la Comadreja Overa.

El Panorama Internacional, dedicado al cine contemporáneo mundial, tendrá como imagen a la Tortuga Pintada; y "Orillas - Imágenes próximas", destinada a películas de Entre Ríos y el Litoral, estará identificada con el Carpincho.

La programación se completará con "Pantalla Compartida", destinada a disfrutar el cine en familia; "Cinemateca Presenta - Películas que regresan"; y "Fronteras Abiertas", dedicada al cine argentino y latinoamericano. También habrá focos y programas especiales centrados en autores, trayectorias, invitados y producciones específicas.

Estudiantes entrerrianos aportaron la identidad visual

La incorporación de animales como símbolos surgió del programa "Camino al FICER", desarrollado con estudiantes de segundo año de la Escuela Secundaria Cesáreo Bernaldo de Quirós Nº 35 de Paraná.

La ilustración de un Aguará Guazú, realizada por la estudiante Morena Gómez, fue elegida como imagen general del festival. Otros ocho alumnos realizaron las ilustraciones que identificarán las diferentes secciones.

De esta manera, el FICER volverá en noviembre con una programación nacional e internacional y sumará nuevas propuestas para ampliar la diversidad de géneros cinematográficos presentes en el encuentro.