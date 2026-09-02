Camilota rompió el récord de Marcelo Tinelli: cuántos alfajores logró meterse en la boca

Camilota rompió el récord de alfajores de Marcelo Tinelli durante un programa de streaming: consiguió introducirse cuatro unidades en la boca y superó la marca de tres que el conductor popularizó en los años 90. El video.
Camilota rompió el récord de alfajores de Marcelo Tinelli al conseguir introducirse cuatro unidades en la boca durante su participación en El Club de la Pelea, ciclo de streaming conducido por Matías Bottero en el canal Hispa. La influencer dejó atrás de esta manera el recordado desafío que el conductor televisivo había popularizado durante la década de 1990.
Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota y exparticipante de Cuestión de Peso, aceptó el reto durante el programa y consiguió colocarse cuatro alfajores enteros en la boca. La escena quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
“Le entraron nomás a Camilota”, escribieron junto a las imágenes del momento. La propia protagonista se tomó con humor la repercusión del desafío, aunque reconoció que el intento tuvo consecuencias: “Todavía me duele la boca”, comentó en la publicación.
La histórica marca de Marcelo Tinelli
El reto remite directamente a uno de los momentos que Marcelo Tinelli hizo conocidos en la televisión argentina durante los años 90. Por entonces, el conductor sorprendía al público con su capacidad para introducirse hasta tres alfajores completos en la boca.
La prueba se convirtió en un desafío recurrente y diferentes integrantes de sus programas intentaban imitarlo. La marca de tres alfajores quedó asociada durante años al conductor y volvió a cobrar notoriedad ahora, a partir de la prueba realizada por Camilota.
La influencer consiguió sumar una cuarta unidad y superar aquella cifra, aunque en un escenario completamente diferente. Mientras el desafío de Tinelli se hizo conocido a través de la televisión abierta, la nueva versión ocurrió en un ciclo de streaming y encontró rápidamente su amplificación en las redes sociales.
El Club de la Pelea, donde ocurrió la particular escena, propone debates en los que dos posiciones enfrentadas discuten diferentes temas cotidianos o populares. El programa cuenta con especialistas y dos tribunas que respaldan cada postura, mientras Matías Bottero ocupa el rol de árbitro y finalmente establece un veredicto.
En esta oportunidad, la dinámica enfrentó a un grupo identificado como los “Bajoneros” con otro denominado los “Gymbros”. El desafío de los alfajores apareció como uno de los segmentos adicionales y terminó convirtiéndose en uno de los momentos de mayor repercusión del programa.
El difícil momento que había contado en sus redes
La aparición de Camilota en el streaming se produjo pocos días después de que la creadora de contenido utilizara sus redes sociales para denunciar públicamente una situación de extorsión que, según aseguró, le provocaba miedo y preocupación.
“Quiero informar públicamente que estoy siendo extorsionada por una persona, situación que me genera mucho miedo y preocupación”, había comunicado. También señaló que decidió tomar medidas legales ante lo ocurrido.
En los días anteriores, Camilota había realizado diferentes publicaciones en las que exteriorizó el momento emocional que atravesaba. “No me duele el corazón, no me duele la cabeza, me duele el alma”, escribió en una de sus historias.
También compartió otra reflexión: “Nadie nota tus lágrimas, nadie nota tu tristeza, nadie nota tu dolor, pero todos notan tus errores”.
Posteriormente, en un video que circuló entre sus seguidores, la influencer habló entre lágrimas sobre una situación personal. “Qué feo es saber que sos una pelotuda. Te lo dicen en tu cara misma. Que sos buena pero te toman de boluda, de pelotuda. Querés ayudar y terminás haciendo un mal”, expresó.
En otra parte de su descargo señaló: “Me duele. Voy a estar llorando cuatro o cinco meses. Detesto a las personas que son así conmigo, que se porta mal. Me entristece el corazón”.
Días después de aquellas publicaciones, Camilota volvió a mostrarse públicamente desde un registro completamente diferente y protagonizó el particular desafío que se viralizó: cuatro alfajores en la boca para superar la histórica marca de tres asociada a Marcelo Tinelli.