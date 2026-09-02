Visita del Papa León a Argentina: contingentes parroquiales organizan traslados a Córdoba a $100.000

La visita del Papa León XIV a Argentina generó una importante expectativa entre los fieles entrerrianos y distintas parroquias comenzaron a organizar viajes para participar de las actividades previstas. En Paraná, Cerrito y María Grande la respuesta superó las previsiones iniciales: pensaban contratar un solo colectivo para trasladarse a Córdoba, pero finalmente completaron tres y ya comenzaron a confeccionar una lista de espera.

La organización conjunta involucra a las comunidades de San Roque, de Paraná; Nuestra Señora de la Merced, de Cerrito; y María Auxiliadora, de María Grande. El sacerdote Ariel Follonier explicó a Elonce que la iniciativa surgió al advertir el interés de los fieles por participar de la visita y conocer al pontífice.

“La verdad que ha sido una sorpresa para nosotros el interés que había. Cuando supimos que se concretaba la visita del Papa a la Argentina, nos pusimos de acuerdo con los sacerdotes Ignacio de Cerrito, Diego de María Grande y yo aquí, de San Roque. Notábamos que nuestra gente tenía ganas de ir y dijimos: ‘Pongámonos de acuerdo y hagamos algo en conjunto’”, relató.

Pensaban viajar en un colectivo y ya completaron tres

La respuesta fue prácticamente inmediata. “En principio habíamos pensado ir con uno y hasta este momento ya tenemos tres y, de hecho, los tres colectivos están completos”, confirmó Follonier.

Ante nuevas consultas, las parroquias decidieron abrir una lista de espera, aunque el sacerdote explicó que resulta difícil ampliar la cantidad de lugares disponibles. Uno de los principales inconvenientes es conseguir más unidades debido a la demanda generada por los viajes relacionados con la visita papal. A ello se suma la complejidad logística de trasladar y acompañar a una delegación cada vez más numerosa.

Sacerdote Ariel Follonier / parroquia San Roque, de Paraná (foto Elonce)

Según explicó Follonier, el cronograma que manejan las comunidades contempla actividades papales durante tres jornadas, con Buenos Aires, Córdoba y Luján como puntos de referencia. La delegación organizada por las tres parroquias entrerrianas tiene previsto trasladarse a Córdoba para participar de una celebración multitudinaria.

“Nosotros iríamos para estar el martes 10 en una de las misas multitudinarias que celebrará el Papa”, señaló el sacerdote. También comentó que otras comunidades religiosas entrerrianas comenzaron a organizar sus propios viajes ante el interés generado entre los fieles.

Entre ellas mencionó iniciativas surgidas desde otras parroquias y propuestas coordinadas con empresas turísticas. “La expectativa y el deseo de verlo al Papa es grande”, resumió.

Cuánto cuesta viajar desde Entre Ríos

Follonier explicó que, en el caso de la delegación que integra San Roque, el viaje tenía un valor de 100.000 pesos, con una alternativa de financiación.

“En nuestro caso particular, el costo del traslado era de 100.000 pesos o se podía pagar en tres pagos de 40.000”, detalló. Aclaró que los valores pueden variar de acuerdo con cada organización: “Los precios han oscilado allí, algunos un poquito más baratos, otros un poquito más caros, pero en eso ha rondado”.

El paquete organizado por las parroquias no contempla alojamiento, ya que la propuesta consiste en trasladarse a Córdoba, participar de la celebración y posteriormente emprender el regreso a Entre Ríos.

Los organizadores evalúan además entregar algún elemento identificatorio a los peregrinos, como un gorro que permita reconocer fácilmente a la delegación. También analizan ofrecer bebidas o alimentos durante el traslado, aunque cada viajero deberá llevar parte de lo necesario para la jornada.

“Pararemos en alguna estación de servicio para desayunar, para comer algo a la vuelta”, anticipó el sacerdote al brindar detalles de la logística.

Visita del Papa León a Argentina: tres parroquias llenaron colectivos y ya hay lista de espera

“La expectativa va creciendo”

Más allá de la organización del viaje, Follonier reflexionó sobre el significado que tiene para los católicos la posibilidad de participar de una celebración encabezada por el pontífice.

Según explicó, la visita puede analizarse desde diferentes perspectivas: por la condición del Papa como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, por su lugar como máxima autoridad de la Iglesia Católica y, fundamentalmente para los creyentes, por aquello que representa desde la fe.

“Para el católico no es simplemente un jefe de Estado, no es simplemente un jefe religioso, sino que es la figura del apóstol San Pedro hoy en la tierra, el vicario de Cristo. De modo que es algo muy importante para nosotros”, expresó a Elonce.

Papa León XIV.-

Follonier señaló que no todos los fieles podrán realizar el viaje debido a las exigencias de una celebración multitudinaria, pero consideró que el interés aumentará a medida que se acerque la fecha. “Poco a poco la expectativa va creciendo y yo estoy seguro de que será mayor a medida que se acerque el día, las ganas, el deseo de ver otra vez al Papa pisando nuestra tierra”, manifestó.

El sacerdote también recordó sus experiencias anteriores junto a otros pontífices. En 2011 participó de la Jornada Mundial de la Juventud realizada en Madrid, donde pudo ver a Benedicto XVI, mientras que en 2013 estuvo en Río de Janeiro durante la visita del Papa Francisco. De concretarse el viaje a Córdoba, León sería el tercer pontífice con el que tendría la posibilidad de compartir una celebración.

Mientras tanto, la respuesta de los fieles entrerrianos ya evidencia la expectativa: tres colectivos están completos y existe una lista de espera para sumarse a la delegación que partirá desde las comunidades de Paraná, Cerrito y María Grande.