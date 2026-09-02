Granja Tres Arroyos: ordenaron embargos sobre bienes de sus dueños y crecen los pedidos de quiebra

La crisis de Granja Tres Arroyos sumó nuevas medidas judiciales sobre bienes vinculados a sus dueños, mientras la compañía enfrenta pedidos de quiebra, ejecuciones de acreedores y busca reestructurar una deuda estimada en 350,9 millones de dólares.

En uno de los expedientes, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°19, la Justicia ordenó embargar inmuebles denunciados por un acreedor en el marco de una ejecución contra Granja Tres Arroyos y sus garantes por $1.194,95 millones, más $600 millones calculados provisoriamente para intereses y costas.

La medida alcanza a propiedades siempre que los registros confirmen que pertenecen a Joaquín De Grazia, presidente del grupo, o Elba Elisa De Grazia. Entre los bienes identificados figuran un departamento y una cochera en la avenida Francisco Beiró, en la Ciudad de Buenos Aires; un terreno en Canning y una vivienda en Highland Park Country Club, en Pilar.

Otra causa contra Avex

En un expediente diferente contra Avex SA, una entidad financiera reclama una deuda de 115.000 dólares, más otros 34.500 dólares calculados provisoriamente en concepto de intereses y costas.

En esa causa, el Juzgado Comercial N°16 ordenó embargar dos unidades ubicadas sobre Francisco Beiró, en la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que figuren a nombre de Joaquín De Grazia. También dispuso el embargo del usufructo que Elba Elisa De Grazia posee sobre un inmueble de Highland Park Country Club.

Además, la Justicia decretó la inhibición general de bienes de Avex SA y de cinco personas: Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato.

Cuatro pedidos de quiebra

La situación judicial de la compañía también incluye cuatro pedidos de quiebra contra Granja Tres Arroyos, promovidos por ID Group SA, Fradei SA, ASA Tala SA y Centro de Distribución Sur SRL.

A esos expedientes se agregan distintos juicios ejecutivos impulsados por acreedores. También existe otra ejecución prendaria contra Granja Tres Arroyos por $55,78 millones, a los que se agregan $25 millones estimados para intereses y costas.

De acuerdo con la información disponible, Granja Tres Arroyos registra un pasivo bancario superior a $42.400 millones y 5.652 cheques rechazados por más de $86.400 millones. Si se consideran también Avex y Wade, las tres sociedades acumulan 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones.

El impacto en Concepción del Uruguay

La crisis financiera y judicial se desarrolla en paralelo con problemas operativos y laborales en diferentes establecimientos del grupo. Uno de los puntos afectados es Concepción del Uruguay, donde la empresa tiene una importante presencia productiva.

Según la información disponible, la planta de Becar cerró y sus trabajadores fueron trasladados a La China, establecimiento que permanece paralizado desde fines de mayo.

A mediados de agosto, además, la compañía desvinculó a 250 trabajadores de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de aproximadamente 900 empleados. Los telegramas atribuyeron las cesantías a una “grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora”, mientras que el gremio denunció atrasos salariales.

En este escenario, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por USD 350,9 millones, con VALO como asesor financiero.

La propuesta contempla quitas de hasta el 75% del capital, períodos de pago que podrían alcanzar los siete años, la incorporación de nuevos inversores y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos.