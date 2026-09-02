Aprobaron los acuerdos para llevar internet de Starlink a 6.000 escuelas

NACOM aprobó los acuerdos para llevar internet satelital a 6.000 establecimientos educativos. Starlink aportará equipos y servicio durante los primeros 24 meses del programa.
El Gobierno nacional aprobó los modelos de acuerdos para implementar internet satelital de Starlink en 6.000 escuelas de todo el país que carezcan de conexión a internet o cuenten con un servicio deficiente. El proyecto alcanzará a instituciones de todos los niveles y modalidades, de gestión estatal o privada con cuota cero.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 857/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que aprobó el modelo de contrato de donación que suscribirán el organismo y Starlink Argentina SRL, además del convenio tripartito entre la empresa, ENACOM y el Ministerio de Capital Humano.
El proyecto de conectividad había sido aprobado previamente mediante la Resolución ENACOM 663/2026. La nueva normativa avanzó en su instrumentación y estableció las obligaciones y responsabilidades de las partes que intervendrán en su ejecución.
Una inversión prevista de USD 21,8 millones
Según la resolución, Starlink Argentina aportará al Fondo del Servicio Universal el equivalente a 6.000 kits de conectividad satelital, junto con sus accesorios y 24 meses de servicio de internet de alta velocidad y baja latencia.
La donación fue valuada en USD 9.978.000 y se concretará mediante cuatro aportes sucesivos. Los dos primeros serán equivalentes a 1.000 kits cada uno y la parte proporcional del servicio, mientras que los dos restantes comprenderán 2.000 equipos cada uno con el servicio correspondiente.
A su vez, el proyecto contará con USD 11.898.000 provenientes del Fondo del Servicio Universal, destinados a cubrir la instalación de los equipos, gestión del servicio e incidencias, atención técnica, una plataforma para control y monitoreo y otros 12 meses de conectividad. De esta manera, el monto total asignado al programa asciende a USD 21.876.000.
Tres años de servicio de internet
Los primeros 24 meses de internet satelital forman parte del aporte de Starlink. Posteriormente, ENACOM financiará con recursos del Fondo del Servicio Universal otros 12 meses para los 6.000 establecimientos, por un monto de USD 3.600.000 con IVA incluido.
Además, los costos correspondientes a instalación, gestión, atención técnica y plataforma de monitoreo estarán a cargo de ENACOM. Para el primer año se estableció un valor de USD 4.266.000 más IVA, que incluye la instalación de los 6.000 kits.
Para cada uno de los dos años siguientes se previó un costo de USD 2.016.000 más IVA por esos servicios. El plan de internet incluido contempla 2 TB de datos, reserva de excedentes hasta 5 TB, conectividad prioritaria, atención preferencial e IP pública.
Cómo elegirán las escuelas
La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano será responsable de seleccionar y confeccionar la nómina georreferenciada de los establecimientos educativos destinatarios del programa.
También tendrá a su cargo la coordinación con las provincias y municipios para la suscripción de los respectivos acuerdos de adhesión. La resolución no detalló qué establecimientos serán beneficiados ni precisó cuántos corresponderán a cada provincia.
El proyecto está destinado a escuelas de gestión estatal o privadas con cuota cero que carezcan de conectividad o dispongan de un servicio deficiente, según quedó establecido en los antecedentes incorporados a la normativa.
Entrega e instalación de los equipos
La implementación se desarrollará en etapas sucesivas que comprenderán la entrega, instalación y activación de los equipos, bajo la coordinación de ENACOM.
Starlink tendrá responsabilidad sobre la provisión de los dispositivos, la asistencia técnica y la garantía de funcionamiento. Además, la instalación deberá efectuarse exclusivamente mediante distribuidores autorizados por la empresa.
El convenio tripartito tendrá una vigencia de tres años y podrá prorrogarse automáticamente por otro período igual. Para ejecutar el programa se previeron anexos específicos destinados a identificar los centros educativos, registrar la entrega e instalación, certificar la puesta en funcionamiento y formalizar los acuerdos con provincias y municipios.