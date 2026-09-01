Proyecto de HIF: ordenaron tomar muestras del agua del río Uruguay

La Justicia Federal ordenó avanzar con la toma de muestras del río Uruguay por el proyecto de HIF Global en Paysandú. La perito tendrá cinco días para fijar la fecha del procedimiento, en el marco de la acción ambiental impulsada por legisladores entrerrianos.
La Justicia Federal ordenó avanzar con la toma de muestras del río Uruguay en el marco de la acción preventiva de daño ambiental promovida por los legisladores nacionales Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay ante el proyecto de HIF Global para instalar una planta de combustibles en Paysandú, frente a las costas de Colón.
La resolución fue adoptada este martes y constituyó un nuevo avance en el expediente. La medida llegó luego del reconocimiento judicial realizado el pasado 21 de agosto junto a la perito bióloga Viviana Cousté y los demandantes, oportunidad en la que se constató el área involucrada.
A partir de esa instancia, se dispuso continuar con la extracción de agua para efectuar posteriormente análisis fisicoquímicos y microbiológicos. “Requiérase a la perito bióloga que, en el plazo de 5 (cinco) días de notificada, fije fecha a los fines de realizar los trabajos periciales necesarios para tomar muestras de las aguas del río Uruguay, conforme la tarea pericial encomendada en las presentes actuaciones”, estableció la resolución firmada por la jueza federal subrogante Analía Ramponi.
Prefectura colaborará con la toma de muestras
Una vez que la especialista determine la fecha para concretar el procedimiento, se solicitará la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, específicamente de “Zona Bajo Uruguay”, para llevar adelante los trabajos previstos sobre el curso de agua compartido con Uruguay, publicó El Entre Ríos.
La medida forma parte de las pruebas impulsadas dentro de la acción preventiva vinculada con el emprendimiento de HIF Global. La preocupación planteada en el expediente está relacionada con la eventual instalación de la planta proyectada en territorio uruguayo, frente a la costa entrerriana.
En una resolución anterior se había fundamentado el avance de las actuaciones al considerar que “la normativa que surge de la ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso”.
Michel destacó la decisión judicial
Tras conocerse la nueva medida, Guillermo Michel valoró el avance de la causa y consideró que la extracción permitirá incorporar una prueba relevante al expediente ambiental.
“Esta resolución es fundamental para continuar con la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No solo queda claro que la Justicia Federal es competente, que la causa está más vigente que nunca, sino que además ya se avanzó en una prueba fundamental como es la extracción de muestras del agua”, señaló Michel.
El legislador también cuestionó la actuación del gobierno provincial y de las autoridades municipales de Colón. “Lamentablemente, la inacción del gobernador (Rogelio) Frigerio y el intendente (José Luis) Walser va en desmedro de los intereses de los entrerrianos, y es la Justicia la que está ocupándose de abordar este conflicto con la responsabilidad y seriedad que supone”, afirmó.
El proyecto de HIF y la acción ambiental
La causa se originó a partir del proyecto de HIF Global para desarrollar una planta de combustibles en Paysandú. Debido a su ubicación frente a las costas entrerrianas, la iniciativa motivó planteos relacionados con su eventual impacto ambiental sobre el río Uruguay y las localidades de la región.
En ese contexto, Michel, Bahl y Marclay promovieron una acción preventiva de daño ambiental ante la Justicia Federal. Las declaraciones sobre una supuesta falta de actuación de otras autoridades corresponden a la posición expresada por Michel y forman parte del debate político generado alrededor del proyecto.
El próximo paso será, entonces, que la perito bióloga determine dentro del plazo establecido cuándo se realizará la toma de muestras del río Uruguay. Posteriormente, el agua obtenida será sometida a los análisis fisicoquímicos y microbiológicos previstos para incorporar sus resultados como prueba dentro del expediente.