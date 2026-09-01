Un joven apuñaló en un ojo a una estudiante en la Facultad de Medicina de Uruguay

Una estudiante fue atacada con un cuchillo este martes durante una clase en un anexo de la Facultad de Medicina, en Montevideo, Uruguay. El episodio ocurrió en el tercer piso del edificio ubicado sobre la calle José L. Terra y terminó con la detención del agresor dentro de la institución.

De acuerdo con MDZ, el joven irrumpió en el salón y le provocó una herida en un ojo y otras lesiones en el cuerpo. También se informó que la víctima sufrió la fractura de un brazo.

Tras la agresión, las instalaciones fueron evacuadas y la Facultad de Medicina suspendió las clases en ambas sedes hasta el miércoles. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias del ataque.

Una testigo alertó a la Policía y un trabajador intervino

Una estudiante que presenció el episodio relató que estaba dentro de un salón cuando escuchó un “fuerte grito”. Al acercarse a una ventana, vio a dos personas corriendo y luego observó al agresor sobre la víctima, a quien atacaba con un cuchillo de gran tamaño.

La testigo llamó a la Policía para pedir ayuda. Según su relato, un empleado de limpieza intervino y logró frenar parcialmente al atacante antes de que llegaran los efectivos.

Los policías redujeron al joven y lo detuvieron en el establecimiento. No cursaría la misma carrera que la víctima, publicó MDZ.

Investigan los antecedentes y las amenazas señaladas por testigos

La estudiante que dio su testimonio sostuvo que el agresor había estado “obsesionado” con la víctima desde principios de año. También aseguró que, con el paso de los meses, habría manifestado intenciones de cometer un femicidio.

Otros testimonios señalaron que, después de ser reducido, el detenido habría expresado estar “orgulloso” de lo ocurrido. Estas afirmaciones forman parte de los relatos recogidos tras la agresión y deberán ser contrastadas durante la investigación.

La joven se encuentra “fuera de peligro”, según confirmó el decano de la institución, Arturo Briva, en diálogo con medios locales.

La pesquisa deberá esclarecer el vínculo entre ambos y determinar si existieron amenazas u otros antecedentes antes del ataque. En la información aportada no se precisó el estado de salud posterior de la estudiante.