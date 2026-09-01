Prorrogaron la domiciliaria al acusado de chocar alcoholizado y matar a un policía retirado

La Justicia prorrogó por 45 días el arresto domiciliario del joven acusado por la muerte de Roberto Galván en Circunvalación. Los querellantes explicaron a Elonce que esperan informes “decisivos y definitorios” para establecer la acusación.
Prorrogaron la prisión domiciliaria al acusado de chocar alcoholizado y provocar la muerte de un motociclista en Paraná. El juez de Garantías Elvio Garzón hizo lugar este martes al acuerdo entre las partes y dispuso que Agustín Ezequiel Alba, de 24 años, continúe bajo arresto domiciliario durante otros 45 días mientras avanza la investigación.
Alba, chofer profesional oriundo de Crespo, está acusado por el siniestro vial ocurrido alrededor de las 6:15 en avenida Circunvalación José Hernández, sobre el puente que cruza calle Blas Parera. Según la acusación, conducía un Toyota Yaris y colisionó desde atrás la Honda Storm 125 en la que circulaba Roberto Daniel Galván, un policía retirado de 52 años que murió en el lugar.
La acusación sostiene que Alba conducía bajo los efectos del alcohol y que actuó de “manera imprudente, negligente y antirreglamentaria en virtud de estar bajo los efectos del alcohol, sin observar el deber de cuidado objetivo a su cargo”. Actualmente enfrenta una imputación por homicidio doloso agravado, aunque la Fiscalía anticipó que la calificación legal podría modificarse según los resultados de las medidas pendientes.
Por qué continuará con arresto domiciliario
Durante la audiencia, el fiscal Juan Manuel Pereyra solicitó extender la medida de coerción al considerar que continúan vigentes los riesgos procesales evaluados cuando el juez Eduardo Ruhl, durante la Feria Judicial, dispuso inicialmente la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria.
Pereyra planteó principalmente la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación. Explicó que durante las últimas semanas se incorporaron diferentes informes solicitados por las partes, algunos de ellos requeridos por la propia defensa, que resultan relevantes para reconstruir las circunstancias del hecho.
Entre las medidas pendientes aparece el análisis del informe toxicológico realizado al imputado el lunes 31 de agosto. También se aguarda el informe definitivo de accidentología vial sobre el vehículo que conducía Alba, cuyo estado después del impacto dificultó las pericias.
La acusación podría modificarse
El fiscal adelantó durante la audiencia que la calificación legal actualmente atribuida al acusado podría cambiar una vez que se analicen todos los elementos que todavía resta recibir e incorporar al expediente.
El abogado Joaquín Ivanovich, querellante en representación de dos hijos menores de Galván, explicó que el expediente permanece en una instancia de producción de prueba. "Estamos recolectando informes que van a ser muy decisivos y definitorios en lo que refiere a la investigación y posteriormente el encuadre jurídico que amerita el proceso para una futura acusación”, señaló.
“Hoy estamos en una etapa en la que estamos evaluando la acusación definitiva. Nosotros estamos verificando bien para poder representar de la mejor manera los intereses de nuestro representado”, agregó Ivanovich.
Los hijos de Galván fueron informados del acuerdo
El querellante Damián Petenatti, representante de dos hijas mayores de la víctima, acompañó la prórroga de la domiciliaria y sostuvo que también permanece vigente el peligro de fuga. Además, informó que sus representadas conocían los términos del acuerdo y prestaron su consentimiento.
La misma postura adoptaron Ivanovich y Nicolás Kaiser, quienes representan a los dos hijos menores de Galván. Ambos compartieron los argumentos de la Fiscalía y advirtieron que, ante un eventual incumplimiento de las condiciones impuestas al acusado, solicitarán las medidas judiciales correspondientes.
Por su parte, la defensa de Alba, ejercida por Naim Chemez y Gonzalo Meglio, aceptó la extensión de la medida y destacó que durante el primer período de arresto domiciliario no se registraron incumplimientos. Aclaró, además, que aceptar la prórroga no implica reconocimiento alguno de responsabilidad y adelantó que, si la situación continúa de la misma manera, pedirá una morigeración de la medida.
Quién era Roberto Galván
Kaiser recordó que Galván era un policía retirado oriundo de Alcaraz, departamento La Paz, y que durante su carrera también prestó servicios en Colonia Avigdor y otras localidades de la zona.
“Era un policía que era muy querido tanto en Avigdor como en Alcaraz y Bovril, donde ejerció su profesión los últimos años”, manifestó el abogado.
En el último tiempo, Galván se encontraba viviendo en Paraná y trabajaba como sereno. “De hecho, la mañana en la que perdió la vida él salía de su trabajo”, completó Kaiser.
Cómo seguirá la causa
Alba fue trasladado desde Crespo hacia los Tribunales de Paraná bajo custodia policial y esposado. Una vez presentado el acuerdo entre la Fiscalía, las querellas y la defensa, respondió las preguntas del juez Garzón y manifestó estar conforme con la renovación de la medida.
Finalizada la audiencia, el joven fue retirado nuevamente esposado y trasladado hacia Crespo, donde continuará cumpliendo el arresto domiciliario durante los próximos 45 días mientras se completan las medidas probatorias.
Una vez incorporados y analizados los informes pendientes, se definirá la acusación y cómo continuará el proceso. Entre las posibilidades procesales aparecen un eventual acuerdo de juicio abreviado, si se cumplen los requisitos legales y existe conformidad de las partes, o la elevación de la causa a juicio oral para determinar la responsabilidad penal del acusado. (con información de Uno y APF)