Procesaron a cuatro militares retirados por crímenes de lesa humanidad en Concordia

El procesamiento de cuatro militares retirados por crímenes de lesa humanidad en Concordia fue dispuesto por el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay en una causa que investiga secuestros, torturas, violencia sexual y el encubrimiento del homicidio del conscripto Jorge Emilio Papetti durante la última dictadura.

De acuerdo a la información brindada por Diario Junio Digital, la resolución, firmada por la jueza federal subrogante Analía Graciela Ramponi, alcanzó a Juan Ignacio Aleman, Jorge Enrique Echeverría, Miguel Ángel Galeano y Horacio Alberto Goris. La magistrada reconstruyó la existencia de una estructura represiva que operó desde el Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” de Concordia.

El fallo se conoció poco más de dos meses después de un pedido de pronto despacho presentado por familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Los cuatro militares habían sido indagados más de dos años antes y todavía no contaban con una definición sobre su situación procesal.

La investigación y el rol del Regimiento 6

La causa FPA 5688/2021 comenzó en abril de 2021 a partir de una denuncia de María Julia Suárez, ciudadana uruguaya que relató haber sido secuestrada el 3 de julio de 1977 junto con su hermano Jesús Silverio Suárez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia.

Según su testimonio, fueron llevados inicialmente a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia y luego trasladados a diferentes lugares clandestinos, donde sufrieron interrogatorios y torturas. Finalmente fueron alojados en la Unidad Penal Nº 3. Suárez también denunció haber sufrido violencia sexual durante su cautiverio.

(Diario Junio Digital)

La resolución ubica a Echeverría y Aleman en funciones de dirección dentro del Grupo de Inteligencia del Regimiento. Galeano y el fallecido sargento Héctor Aníbal Amarillo ocupaban posiciones subordinadas y ejecutivas, mientras que Goris quedó particularmente vinculado con el caso Papetti por su condición de jefe de personal.

Secuestros y torturas de ciudadanos uruguayos

La Justicia atribuyó a Aleman y Echeverría responsabilidad por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por ciudadanos uruguayos. Según la reconstrucción judicial, las víctimas fueron sometidas a golpes, plantones, submarino seco, picana eléctrica y el denominado "teléfono", y permanecieron detenidas durante más de 20 días.

La investigación también comprendió la detención de Brenda Levith, Luis Suárez y el hijo de ambos, Joaquín Suárez Levith, que tenía tres años. Permanecieron más de 15 días en la Jefatura Departamental de Concordia antes de ser trasladados clandestinamente hacia Uruguay.

En cuanto a María Julia Suárez, la resolución analizó la violencia sexual denunciada. Aunque señaló al sargento Amarillo como autor material, la magistrada consideró también la responsabilidad de Aleman y Echeverría por sus posiciones de conducción. Ambos fueron procesados por abuso deshonesto agravado por el concurso de dos o más personas, según la figura penal vigente al momento de los hechos.

El caso Papetti y la versión sobre una fuga

Otro eje de la causa es el caso de Jorge Emilio Papetti, quien cumplía el servicio militar obligatorio en Concordia. De acuerdo con la investigación, fue privado ilegalmente de su libertad el 15 de marzo de 1977 dentro del Regimiento, sometido a tormentos y posteriormente trasladado a Paraná.

La Justicia ya había establecido en otra causa que Papetti murió durante una sesión de torturas. Sin embargo, durante años las autoridades militares sostuvieron que había escapado durante un traslado por la Ruta Nacional 18. Para la magistrada, esa fuga nunca ocurrió y se confeccionaron actuaciones y declaraciones falsas para ocultar el verdadero destino del conscripto.

La participación en ese encubrimiento alcanza a los cuatro procesados. Según el fallo, Goris habría afirmado que Papetti fue entregado para su traslado; Galeano sostuvo que integró la comisión que lo transportó; Aleman afirmó que se fugó durante el operativo, mientras que Echeverría aparece señalado como responsable del Grupo de Inteligencia.

Diferencias entre los procesamientos

Los cuatro fueron procesados por asociación ilícita y por el encubrimiento del homicidio de Papetti, aunque la resolución establece diferencias. Aleman y Echeverría también fueron procesados por privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra ciudadanos uruguayos y por el abuso deshonesto agravado contra María Julia Suárez.

Goris fue procesado por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Papetti. En cambio, Galeano recibió falta de mérito respecto de su presunta participación directa en secuestros, torturas y violencia sexual. La jueza entendió que existen sospechas, pero que los elementos reunidos todavía no alcanzan para atribuirle intervención directa en esos hechos.

Aleman y Echeverría también recibieron falta de mérito por la privación de libertad y las torturas sufridas por Papetti, aunque quedaron procesados por el encubrimiento de su homicidio.

Seguirán en libertad con restricciones

La jueza resolvió que los cuatro continúen en libertad durante el proceso, al considerar sus edades, el arraigo familiar y domiciliario y que comparecieron ante la Justicia cuando fueron citados. No obstante, dispuso medidas para garantizar que permanezcan a disposición del tribunal.

Deberán realizar una comparecencia telefónica mensual, no podrán ausentarse durante más de 48 horas de sus domicilios sin informar al juzgado ni salir del país sin autorización. También deberán entregar sus pasaportes si los poseen. El incumplimiento podrá derivar en su detención.

Además, la Justicia ordenó embargos por $30 millones sobre los bienes de cada uno de los procesados. La resolución estableció que los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles.