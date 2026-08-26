Fabricaciones Militares realizó pruebas de municiones para el Ejército

Los ensayos con proyectiles de 35 milímetros dieron resultados satisfactorios y completaron una etapa del convenio para extender la vida útil de municiones militares.
En el marco del Convenio de Extensión de Vida Útil que se suscribió entre el Ejército Argentino y Fabricaciones Militares S.A.U., se llevó a cabo, en las instalaciones del Grupo de Artillería Antiaérea 601 de Mar del Plata, el último ensayo correspondiente a las municiones contempladas dentro de la instancia final de evaluación. Los ensayos y pruebas fueron realizados sobre proyectiles de 35 mm, arrojando resultados muy satisfactorios, por el buen comportamiento de la munición con la que se realizaron los disparos de evaluación.
La actividad contó con la participación de personal del sector de producción de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, y se realizaron por medio de piezas de artillería antiaérea bitubo del sistema Oerlikon. Con la cumplimentación satisfactoria de esta última instancia, se dio por concluída la etapa de ensayos correspondiente a estas municiones, previsto en el marco del Convenio de extensión de vida útil.
Las primeras pruebas para el 105 mm
Destinadas a los vehículos de combate TAM y TAM 2C, durante el primer semestre Fabricaciones Militares realizó las pruebas para el desarrollo final y validación de las municiones de 105 mm TP (HESH).
En este caso el proceso resultó del trabajo conjunto entre la sede central de Fabricaciones Militares y sus unidades productivas, ubicadas en Río Tercero, Fray Luis Beltrán y Villa María, determinando uno de los primeros pasos materializados en la recuperación de capacidades históricas para la producción autónoma del Sistema de Defensa de nuestro país.
Durante dichas pruebas el proyectil alcanzó un desempeño óptimo, cumpliendo con los objetivos técnicos previstos y permitiendo avanzar hacia la confección de una tabla balística definitiva, con el importante apoyo técnico del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).