Estados Unidos prepara una revocación masiva de visas: alcanzaría a 200.000 permisos

El gobierno de Donald Trump revisa visas B1 y B2 otorgadas durante la última década para detectar a extranjeros que ingresaron como visitantes y luego solicitaron asilo. La medida podría afectar hasta 200.000 permisos.
El gobierno de Estados Unidos prepara una revocación masiva de visas de turismo y negocios que podría alcanzar hasta 200.000 permisos. La administración de Donald Trump puso bajo revisión las credenciales B1 y B2 de extranjeros que ingresaron al país como visitantes y posteriormente iniciaron solicitudes para permanecer de manera definitiva.
Los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Estado trabajan en la revisión de visas emitidas entre 2016 y 2026. El objetivo oficial es identificar casos de personas que utilizaron permisos temporales de turismo o negocios y, una vez dentro del territorio estadounidense, presentaron pedidos de asilo.
La decisión podría oficializarse próximamente y se convertiría en una de las mayores revisiones de visados impulsadas por Washington. “Estamos coordinando para identificar y revocar estas credenciales de quienes alegan ser visitantes de corta duración pero terminan solicitando quedarse permanentemente”, afirmó Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado.
Qué pasará con quienes pierdan la visa
La eventual cancelación del permiso B1 o B2 no implicaría automáticamente la deportación de los extranjeros alcanzados. Según explicaron funcionarios estadounidenses, las personas podrían ser reclasificadas mientras la Justicia migratoria determina si corresponde concederles o rechazarles el asilo solicitado.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, defendió el endurecimiento de los controles migratorios y cuestionó el uso de las visas temporales como mecanismo para permanecer en el país. “La gente está harta de las solicitudes fraudulentas. El asilo no debería ser una trampa para eludir la ley de inmigración”, expresó.
La revisión se apoyaría, entre otras fuentes, en información proporcionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Por el momento, el gobierno norteamericano no confirmó oficialmente cuántos permisos serán finalmente revocados dentro del universo analizado.
Trump profundiza los controles migratorios
La iniciativa se inscribe en el endurecimiento de la política migratoria impulsado por Trump durante su segundo mandato. La administración estadounidense reforzó los controles sobre quienes solicitan visas y sobre extranjeros que ya cuentan con autorización para ingresar o permanecer en el país.
Entre las medidas adoptadas se encuentran mayores revisiones de antecedentes y de la actividad de solicitantes en redes sociales, además de nuevas exigencias económicas para determinados viajeros. Durante el último año y medio, el gobierno revocó unas 175.000 credenciales de extranjeros por diferentes motivos.
Otro de los puntos centrales de la política migratoria de Trump fue el denominado “turismo de maternidad”, referido a mujeres extranjeras que viajan a Estados Unidos para dar a luz en ese territorio. El mandatario intentó limitar el acceso automático a la ciudadanía por nacimiento, aunque distintas decisiones judiciales condicionaron la aplicación de esas iniciativas.
Más restricciones para las visas laborales
El endurecimiento también alcanzó a las empresas que contratan profesionales extranjeros. La Casa Blanca avanzó con una propuesta para establecer un costo superior a los 103.000 dólares para determinadas contrataciones realizadas mediante la visa H-1B, utilizada principalmente por trabajadores especializados.
La administración estadounidense presentó el nuevo esquema como un mecanismo destinado a generar recursos para financiar el sistema migratorio. La iniciativa retomó una política impulsada anteriormente por Trump, quien había planteado un cargo de 100.000 dólares bajo el argumento de combatir presuntos abusos en el programa.
Aquella medida encontró resistencia judicial y política. Un juez federal frenó su aplicación en junio, después de que 20 gobernadores demócratas cuestionaran su legalidad. Mientras ese litigio continuó en instancias de apelación, el Ejecutivo buscó avanzar con un nuevo esquema para elevar los costos asociados a estos permisos laborales.
Estados Unidos entrega alrededor de 85.000 visas H-1B por año. El aumento de las tarifas podría tener un impacto especialmente significativo sobre compañías tecnológicas y otras empresas que recurren a profesionales extranjeros especializados para cubrir puestos de alta calificación.