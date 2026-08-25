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Internacionales Operativo antidrogas cerca de la frontera

Secuestraron 378 kilos de cocaína que eran trasladados hacia Argentina

La droga fue descubierta en un compartimiento oculto de un vehículo durante un control en Tarija, departamento de Bolivia. Según la investigación, el cargamento tenía como destino Bermejo y luego sería ingresado a la Argentina por la frontera con Aguas Blancas.

25 de Agosto de 2026
Incautaron 378 kilos de cocaína que tenían como destino Argentina.
Incautaron 378 kilos de cocaína que tenían como destino Argentina. Foto: (La Razón Digital Bolivia)

La droga fue descubierta en un compartimiento oculto de un vehículo durante un control en Tarija, departamento de Bolivia. Según la investigación, el cargamento tenía como destino Bermejo y luego sería ingresado a la Argentina por la frontera con Aguas Blancas.

Un camión frigorífico con 378 kilos de cocaína hacia la frontera con Argentina fue interceptado durante un operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia. El procedimiento se concretó en el departamento de Tarija y permitió detener al conductor del vehículo.

 

Según la información proporcionada por El Liberal, el operativo tuvo lugar durante la madrugada del jueves 20 de agosto, cuando el transporte circulaba por la ruta que conecta Tarija con Bermejo, ciudad ubicada en la frontera con Argentina. De acuerdo con la investigación, la droga tenía como destino esa localidad boliviana para posteriormente ser introducida al país.

 

Los investigadores sospechan que el cargamento sería trasladado desde Bermejo hacia territorio argentino por la zona de Aguas Blancas y luego continuaría su recorrido hacia Orán, en la provincia de Salta. Las autoridades buscan determinar quiénes recibirían la cocaína una vez que llegara a la frontera.

 

(La Voz Tarija)
(La Voz Tarija)

 

El compartimiento oculto donde encontraron la cocaína

 

El procedimiento se desarrolló en el puesto de control de La Pintada. Allí, los efectivos advirtieron una actitud sospechosa por parte del conductor y resolvieron profundizar la inspección del camión frigorífico.

 

Durante la requisa, los agentes descubrieron un compartimiento oculto dentro de la estructura del vehículo. En los laterales y parte del techo interno de la carrocería encontraron numerosos paquetes en forma de ladrillo, envueltos en nylon amarillo y cinta transparente.

 

 

 

Las pruebas efectuadas sobre el material confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína. En total, fueron secuestrados 378 kilos. El único ocupante del vehículo, identificado como Gerardo A. V. L., de 40 años, fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia boliviana.

 

Investigan la conexión con organizaciones de Argentina

 

La fiscal Paola Gómez, quien interviene en la causa, explicó que la conducta del camionero fue determinante para profundizar el control. A partir del hallazgo, los investigadores comenzaron a establecer cuál era el punto previsto para descargar la droga en Bermejo y quiénes debían recibirla.

 

 

El procedimiento formó parte del operativo denominado "Escudo Verde", implementado para reforzar los controles y evitar que cargamentos de estupefacientes alcancen los puertos fluviales de Bermejo. Desde esa zona existen conexiones hacia el departamento argentino de Orán a través del río Bermejo y la localidad fronteriza de Aguas Blancas.

 

Las primeras hipótesis indican que integrantes de una organización vinculada al narcotráfico recibirían la cocaína en Bermejo para trasladarla posteriormente hacia Argentina. Las autoridades bolivianas continúan investigando a los responsables del envío y las posibles conexiones entre organizaciones que operan a ambos lados de la frontera.

 

Temas:

Bolivia Investigación Salta operativo narcotráfico cocaína
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