Devastación en un pueblo de Francia: un tornado causó destrozos en apenas dos minutos

Un violento tornado atravesó este lunes por la tarde la localidad de Pomas, en el sur de Francia, y provocó graves destrozos en menos de dos minutos. El fenómeno dejó 39 personas heridas, 17 de las cuales debieron ser hospitalizadas.

Según informaron las autoridades francesas, dos de los heridos permanecen en estado crítico. El temporal dañó más de 300 viviendas y afectó aproximadamente a dos tercios del pequeño pueblo, situado a unos diez kilómetros de Carcasona.

Los equipos de emergencia desplegaron un operativo para revisar las propiedades y descartar la presencia de personas atrapadas. Hasta la mañana de este martes habían inspeccionado unas 200 casas y no se habían reportado desaparecidos.

Graves destrozos en el sur de Francia

Pomas tiene poco más de 1.000 habitantes y fue la localidad más afectada por el tornado. Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraron techos arrancados, paredes derrumbadas, árboles caídos y vehículos volcados por la fuerza del viento.

“Fue horrible, casi nos morimos”, relató Chrystelle Perrier, una vecina que perdió su vivienda. La mujer contó que se encontraba en la terraza cuando escuchó un ruido ensordecedor y observó cómo el viento comenzaba a destruir todo a su paso.

🇫🇷 Un tornado causa daños en el sur de Carcasona (Francia), afectando gravemente a las comunas de Verzeille y Pomas. Los servicios de emergencia reportan caída de árboles y destrozos en estructuras. Sin víctimas por el momento. pic.twitter.com/NVuqw0wHT5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 24, 2026

“Por suerte no estaba en mi habitación porque una pared se derrumbó sobre la cama. Si hubiera estado allí, habría muerto aplastada”, explicó. Junto con su marido, buscó refugio en un rincón mientras los objetos volaban alrededor de la propiedad.

“Parecía una guerra”

La vecina aseguró que la casa deberá ser demolida y reconstruida por completo. “No tengo terraza, dormitorios, baño, auto ni moto. No nos quedó nada”, lamentó después del paso del tornado.

Otro habitante de Pomas contó que tuvo que arrojarse al piso y protegerse debajo de una mesa. “Volaban tejas y piedras por todos lados. Parecía una guerra y no había nada que hacer”, describió según informó TN.

El hombre trabajaba como cocinero en un restaurante que también quedó destruido por el fenómeno. Los testimonios reflejaron la velocidad con la que el temporal avanzó sobre el pueblo y la imposibilidad de los vecinos de resguardar sus pertenencias.

Miles de hogares permanecen sin electricidad

El tornado formó parte de un frente de tormentas que atravesó el sur de Francia durante la tarde y la noche del lunes. El temporal ocasionó cortes en rutas y vías ferroviarias, además de inconvenientes en los aeropuertos de Burdeos, Toulouse, Marsella, Niza y París.

Las ráfagas también provocaron daños en distintas líneas eléctricas. Durante la mañana de este martes, unos 21.000 hogares permanecían sin suministro en el país, de los cuales 1.500 estaban ubicados en el departamento del Aude.

Las autoridades mantienen activos los operativos de asistencia y evaluación de daños, mientras continúan las tareas para restablecer los servicios y atender a las familias que perdieron sus viviendas.