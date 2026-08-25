La hija de Sergio Denis confirmó que apelarán el fallo judicial: "Mi papá murió el día que cayó"

La hija de Sergio Denis, Bárbara Hoffman, cuestionó con dureza el fallo de la Justicia tucumana que rechazó la demanda de indemnización presentada por la familia del cantante y confirmó que apelarán la resolución. “La vida de mi papá claramente no valía 13 millones de pesos”, expresó al explicar que el reclamo económico tenía un carácter simbólico.

La sentencia había rechazado la demanda impulsada por los hijos del artista contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y quien fuera titular del organismo, Raúl Francisco Armisén. El fallo consideró que la causa directa del accidente estuvo vinculada con la propia conducta del músico.

En declaraciones a Infobae al Amanecer, Hoffman aclaró que el objetivo de la familia nunca estuvo centrado en una compensación económica. “Si se ve en el expediente, la indemnización es por 13 millones de pesos. La vida de mi papá claramente no valía 13 millones de pesos. Es pura y simbólica”, sostuvo.

“Esto no se trata en absoluto de dinero”

La hija del cantante remarcó que la demanda buscó establecer responsabilidades por las condiciones en las que se produjo la caída de Denis durante el espectáculo del 11 de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

“Esto no se trata en absoluto de dinero, por eso es simbólica, porque si hubiéramos tenido que poner una cifra de lo que valía la vida de mi papá, no era esa”, afirmó. Según explicó, la familia pretendió que la Justicia evaluara las presuntas irregularidades de seguridad que existían en el lugar.

Hoffman recordó además que se iniciaron dos expedientes, uno penal y otro civil. Respecto del primero, explicó que la Justicia tucumana determinó que no existían responsables por la muerte del artista. “Yo siempre digo que mi papá murió el 11 de marzo de 2019, el día que cayó, porque después de eso no volvió a tener contacto con la realidad nunca más”, expresó.

Los cuestionamientos por las condiciones del teatro

Bárbara también apuntó contra las condiciones del escenario y aseguró que algunos elementos de seguridad no estaban colocados al momento del accidente.

“Esa línea fluorescente que vos decís no estaba. La pasarela, esas escalinatas por donde papá camina antes de caer, no estaban permitidas por la Municipalidad para estar ahí”, sostuvo.

Además, aseguró que el foso sobre el que cayó su padre debía encontrarse cubierto. “El foso no podía estar descubierto porque ya se habían comprado los materiales para taparlo y tampoco se había hecho la obra”, manifestó.

Según relató, después del accidente el teatro permaneció cerrado durante una jornada para realizar las pericias y posteriormente se incorporaron elementos refractarios que, afirmó, no estaban instalados durante el recital.

“Es una atrocidad culpar al artista”

La hija de Sergio Denis también cuestionó que la resolución judicial atribuyera el accidente a la conducta del cantante mientras caminaba de espaldas sobre la pasarela del escenario.

“No nos asombra, pero sí nos parece una atrocidad culpar al artista de su caída. Mi papá, lógicamente, no se subió el 11 de marzo al Teatro Mercedes Sosa para morir ahí”, planteó.

Hoffman señaló que leer los fundamentos de la sentencia significó para la familia atravesar nuevamente el dolor generado por el accidente. También cuestionó la actuación de las autoridades del teatro y afirmó que durante el período de internación del cantante no existió un acercamiento hacia la familia.

“Se manejaron en todo momento con una impunidad total”, aseguró y agregó que nadie del establecimiento se comunicó para consultar por la evolución del músico mientras permanecía internado en Tucumán.

La familia confirmó que apelará

Tras conocer el fallo adverso, los hijos de Sergio Denis decidieron continuar con la batalla judicial. Bárbara confirmó que ya mantuvieron contacto con sus abogados para avanzar con la apelación.

“Ayer nos pusimos en contacto con los abogados y ya les avisamos de nuestro lado que lo que vamos a hacer es apelar, así que está en proceso y ellos están trabajando para eso”, explicó.

La mujer reconoció que el expediente lleva varios años de trámite y que todavía restan diferentes instancias judiciales. “Hace siete años que estamos con esta causa y no hay ninguna devolución a favor. Todo es muy lento”, lamentó.

Sobre los próximos pasos, añadió: “Ahora es apelar y esperar nuevamente la resolución. Son muchas instancias”. También señaló que la familia continuará “haciendo todo lo que está a nuestro alcance” mientras aguarda una nueva revisión judicial del caso.

Sergio Denis sufrió una grave caída durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán el 11 de marzo de 2019. Tras caer desde el escenario hacia un foso, quedó internado en grave estado y nunca recuperó plenamente la conciencia. El cantante falleció el 15 de mayo de 2020.