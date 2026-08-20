La Justicia rechazó indemnizar a la familia de Sergio Denis y atribuyó el accidente al cantante

La Justicia rechazó indemnizar a la familia de Sergio Denis al considerar que el músico se expuso al riesgo al caminar de espaldas sobre una pasarela. El fallo sostuvo que su conducta fue determinante en la caída que derivó en su muerte, tras 14 meses de agonía.
La Justicia rechazó indemnizar a la familia de Sergio Denis por el accidente ocurrido durante un recital en marzo de 2019 y que, tras 14 meses de agonía, derivó en la muerte del cantante. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán consideró que la conducta del artista al caminar de espaldas sobre una pasarela fue la causa determinante de la caída.
La Sala I del tribunal rechazó la demanda presentada por Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann, hijos de Héctor Omar Hoffmann, conocido artísticamente como Sergio Denis. La acción había sido iniciada contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisén, ex titular del organismo teatral.
La sentencia fue firmada el 19 de agosto de 2026 por los vocales María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta. El tribunal aplicó la figura jurídica de la “autopuesta en peligro”, contemplada en el artículo 1729 del Código Civil y Comercial, al concluir que fue la propia víctima quien generó el riesgo que terminó provocando el daño.
La conducta de Sergio Denis, en el centro del fallo
El accidente había ocurrido el 11 de marzo de 2019, durante un espectáculo organizado por ATSA en el Teatro Mercedes Sosa para conmemorar el Día de la Mujer. El cantante había sido contratado por el gremio sanitario por $80.000 para encabezar un show con entrada gratuita para sus afiliadas.
Unos 30 minutos después del comienzo del recital, Denis bajó del escenario a través de una pasarela ubicada sobre el foso de la orquesta. Descendió cuatro escalones y se aproximó a la platea para interactuar con el público. Cuando regresaba, subió nuevamente los escalones y giró para continuar caminando de espaldas mientras mantenía la mirada hacia los espectadores.
Según reconstruyó la Justicia, al tercer paso el artista pisó al vacío, perdió el equilibrio y cayó al foso, que tenía aproximadamente tres metros de profundidad. La Cámara sostuvo que Denis “caminó de espaldas sin mirar la línea de marcha mientras cantaba de frente al público” y consideró que esa conducta interrumpió el nexo causal necesario para responsabilizar a los demandados.
Qué resolvió la Justicia sobre la seguridad del teatro
Uno de los argumentos planteados por los hijos del músico estuvo relacionado con las cintas refractarias instaladas en la pasarela. La demanda señaló que estaban deterioradas, opacas y rotas en algunos sectores, por lo que entendió que las condiciones del lugar habían contribuido al accidente.
Sin embargo, la Cámara desestimó ese planteo y tomó en cuenta las conclusiones alcanzadas previamente en el fuero penal. Allí se había determinado que “aun cuando las cintas refractarias se hayan encontrado en perfecto o mejor estado, el resultado dañoso era objetivamente inevitable”, debido a la forma en que se produjo la caída.
También fue considerada la declaración del entonces jefe de Sonido del teatro, José Antonio Alarcón, quien había señalado que el cantante “camina dos o tres pasos hacia atrás, se acerca demasiado al borde, pisa en el aire, pierde el equilibrio y se cae hacia la fosa”. Además, explicó que las cintas fueron reemplazadas al día siguiente porque estaba previsto otro evento y no como consecuencia directa del accidente.
El tribunal descartó una falta de servicio estatal
La sentencia también rechazó atribuir responsabilidad al Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa por una supuesta falta de servicio. Los magistrados consideraron que no se acreditó un funcionamiento irregular o defectuoso de las instalaciones ni una relación causal entre las condiciones del establecimiento y el daño sufrido.
De acuerdo con el fallo, el teatro cumplía con las medidas de seguridad vigentes al momento del accidente. A ello se sumó que la conducta atribuida al propio cantante fue considerada suficiente para interrumpir el nexo causal y excluir la responsabilidad estatal y de los restantes demandados.
La demanda había sido presentada en febrero de 2022 por los tres hijos del músico y reclamaba indemnizaciones por distintos conceptos derivados del accidente y posterior fallecimiento. Cuatro años después, la Cámara rechazó la totalidad del planteo al concluir que no correspondía responsabilizar a las entidades demandadas.
La caída y los 14 meses de agonía
Tras caer al foso, Sergio Denis fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla. Sufrió un grave traumatismo encéfalo craneano, traumatismo cerrado de tórax, neumotórax derecho, fracturas de clavícula y costillas, hemorragia subaracnoidea, edema cerebral y múltiples contusiones, entre otras lesiones.
El 13 de abril de 2019 fue derivado al Sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires, y posteriormente ingresó al centro de rehabilitación ALCLA. Su estado permaneció delicado durante más de un año y requirió asistencia permanente como consecuencia de las severas lesiones sufridas en la caída, publicó Infobae.
Sergio Denis murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Habían transcurrido 14 meses desde el accidente que marcó el final de su carrera artística y que ahora volvió al centro de la escena a partir de la sentencia que rechazó el reclamo indemnizatorio de sus hijos.