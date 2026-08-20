“Dejaste una huella en tantas personas”: dolor por la muerte de un joven docente de Paraná

El fallecimiento de Lautaro Besson, joven docente de Educación Especial, generó profundo pesar entre familiares, colegas, integrantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y miembros de la comunidad salesiana. El educador se desempeñaba en la Escuela de Educación Integral N° 5 “Dr. Martín Ruiz Moreno”.

Según pudo saber Elonce, Besson había sufrido un ataque cardíaco mientras disputaba un partido de fútbol correspondiente a una liga amateur. A raíz de ese episodio permaneció internado durante varios días, hasta que finalmente se produjo su fallecimiento.

El decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader, Daniel Richar; la vicedecana Virginia Biorda y el Equipo de Gestión de la institución expresaron su “profundo pesar” por la noticia. Besson era graduado de esa casa de estudios e integraba el Consejo de Carrera del Profesorado de Educación Especial.

El recuerdo desde la comunidad educativa y salesiana

La muerte del joven docente también tuvo una fuerte repercusión dentro de la comunidad salesiana de Paraná, de la cual formaba parte. Desde Salesianos Paraná lo recordaron como exalumno, animador del Movimiento Juvenil Salesiano y salesiano cooperador.

“Ha encarnado los valores de Don Bosco, siendo testimonio de alegría, servicio y entrega”, expresaron desde la institución al despedirlo. En el mismo mensaje acompañaron a su familia y señalaron: “Confiamos que Don Bosco te recibe en el patio que es el cielo”.

También se manifestó el Batallón 33, espacio al que Lautaro estaba estrechamente vinculado. “Solo queda agradecer por tu vida, por cada momento compartido, por tu servicio, por tu entrega y por la huella que dejaste en tantas personas”, señalaron desde la agrupación.

“Permanecerás para siempre en el corazón”

Desde el Batallón destacaron especialmente su tarea como animador, compañero y miembro de la Familia Salesiana. “Hay personas que, aun cuando parten demasiado pronto, permanecen para siempre en el corazón de quienes tuvieron la suerte de conocerlas”, expresaron.

El mensaje también estuvo dirigido a los familiares, amigos y allegados del joven docente, a quienes acompañaron “con todo nuestro cariño y oraciones”. “Tu recuerdo, tu sonrisa, tus mates y todo lo que dejaste en nosotros permanecerá por siempre”, agregaron.

Las distintas expresiones de pesar reflejaron la huella que Besson dejó tanto en el ámbito educativo como en los espacios comunitarios en los que participaba. Su fallecimiento movilizó especialmente a quienes compartieron con él su formación, su actividad profesional y su tarea dentro del movimiento salesiano.

Horarios del velatorio y la sepultura

El velatorio se realiza este jueves 20 de agosto, de 9 a 21, en SASFER Servicios Fúnebres, Sala 1, ubicada en Urquiza 431 de Paraná.

Las despedidas continuarán este viernes 21 de agosto entre las 7 y las 8.30 en el mismo lugar. Posteriormente, la sepultura está prevista para las 9 en el Cementerio Municipal de Paraná.

Familiares, amigos, colegas y miembros de las comunidades educativa y salesiana acompañan durante estas horas la despedida de Lautaro Besson, cuya trayectoria estuvo ligada a la enseñanza y al trabajo comunitario en la capital entrerriana.