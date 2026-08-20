Boca, con un plantel golpeado: las bajas y dudas para el clásico ante Racing

Luego de la goleada ante Recoleta y la clasificación conseguida en Paraguay, Boca cambió rápidamente el foco y comenzó a preparar el clásico frente a Racing, que se disputará este domingo desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda por el Torneo Clausura. El cuerpo técnico deberá afrontar el compromiso con un plantel condicionado por lesiones y el desgaste de una seguidilla exigente.

El panorama contempla tres ausencias que ya fueron confirmadas por Rodolfo Arruabarrena y otras dos situaciones que serán evaluadas durante los próximos entrenamientos. Lautaro Di Lollo y Leonel Flores no tuvieron participación frente a Recoleta y tampoco ingresaron desde el banco de suplentes, ya que fueron preservados por cuestiones físicas.

Ambos futbolistas habían llegado con lo justo al tramo final de la serie y ahora serán observados en las prácticas previstas en Ezeiza. Su evolución será determinante para conocer si podrán formar parte de la delegación que visitará a Racing, teniendo en cuenta que son piezas con participación importante dentro de la estructura del equipo.

Paredes, la ausencia más importante

Entre las bajas confirmadas de Boca, la principal es la de Leandro Paredes. El capitán debió ser reemplazado durante el entretiempo del empate 1-1 frente a Platense por una inflamación en el isquiotibial izquierdo y posteriormente quedó descartado para el compromiso disputado en Paraguay.

Paredes no llega al clásico.

Tras la clasificación, Arruabarrena confirmó que tampoco estará disponible para el clásico. “Leandro no llega para Racing, así como Lozano ni Marco Pellegrino”, indicó el entrenador al referirse a las ausencias que tendrá para el encuentro del domingo.

Agustín Lozano también presenta una molestia en el posterior de una de sus piernas, mientras que Pellegrino sufrió un pinchazo en la misma zona durante el partido ante Platense. En el caso del defensor, la lesión muscular lo mantendrá fuera de las canchas durante varios encuentros.

Las dudas que deberá resolver Arruabarrena

De esta manera, Boca llegará al clásico con Racing con tres futbolistas descartados y dos jugadores cuya presencia permanece en duda. El estado físico de Di Lollo y Flores será seguido especialmente durante las próximas jornadas antes de que el cuerpo técnico defina la formación.

El desgaste aparece como otro factor a considerar. El Xeneize viene de afrontar dos encuentros en apenas tres días y ahora tendrá un nuevo compromiso de alta exigencia en Avellaneda, por lo que Arruabarrena deberá administrar las cargas y evaluar posibles modificaciones.

El clásico frente a Racing será el próximo desafío de un equipo que intenta sostener el envión luego de avanzar de fase ante Recoleta. La disponibilidad de los futbolistas que arrastran molestias será clave para determinar cuánto deberá modificar el entrenador el equipo titular.