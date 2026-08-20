Tras la muerte de su padre, Messi volvió al gol en el empate del Inter Miami: video

Lionel Messi volvió al gol tras el fallecimiento de su padre, Jorge, y marcó en el empate 2-2 del Inter Miami frente a Philadelphia Union, por la vigésima fecha de la Major League Soccer (MLS). El encuentro se disputó en el Subaru Park y tuvo al capitán argentino como uno de sus protagonistas.

Philadelphia se adelantó mediante Indiana Vassilev, mientras que Daniel Pinter y Messi dieron vuelta parcialmente el marcador para el conjunto visitante. En el complemento, Neil Pierre convirtió el tanto que estableció el empate definitivo.

El resultado dejó al equipo de camiseta rosa en el segundo puesto de la Conferencia Este con 39 puntos. Philadelphia Union, por su parte, quedó en la decimotercera posición de la misma zona, con 20 unidades.

MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! 🪄 pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

Messi marcó un golazo para el Inter Miami

El primer tanto llegó a los 11 minutos. El defensor Francis Westfield avanzó por el sector derecho y envió un centro hacia el segundo palo, donde apareció Vassilev para definir de primera y establecer el 1-0 para Philadelphia.

Inter Miami reaccionó diez minutos después y Messi tuvo una participación decisiva en la construcción de la jugada. El argentino levantó la pelota hacia el área para Luis Suárez, quien la bajó hacia el centro y habilitó la llegada de Pinter. El delantero definió de primera para marcar el 1-1.

Apenas cuatro minutos más tarde apareció Messi. El rosarino recibió sobre el sector derecho un pase de Ian Fray, encaró hacia el área y se perfiló para su pierna izquierda. Desde allí sacó un potente remate cruzado que ingresó junto al segundo palo y puso al Inter Miami 2-1.

Philadelphia encontró el empate

El conjunto visitante se marchó al descanso con ventaja, pero Philadelphia consiguió reaccionar durante los primeros minutos del complemento y volvió a equilibrar el encuentro.

A los 13 minutos de la segunda mitad, Milan Iloski ejecutó un tiro libre desde uno de los costados del área. El envío llegó hasta el primer poste y Pierre logró desviarlo hacia el arco para superar al arquero Dayne St. Clair y establecer el 2-2.

El marcador ya no volvió a modificarse, aunque el encuentro terminó con tensión. Ambos equipos finalizaron con diez futbolistas debido a las expulsiones de los mediocampistas Quinn Sullivan y Yannick Bright, registradas a los 14 minutos del tiempo agregado.

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami

Con el empate, Inter Miami alcanzó los 39 puntos y se mantuvo en el segundo lugar de la Conferencia Este, mientras que Philadelphia acumuló 20 unidades y continuó en la decimotercera posición.

Para Messi, el encuentro tuvo una significación especial porque representó su regreso al gol después del fallecimiento de su padre, Jorge. El capitán argentino fue protagonista tanto en la jugada del primer tanto de su equipo como en la definición que permitió dar vuelta transitoriamente el resultado.

El próximo compromiso del conjunto dirigido por Ángel Guillermo Hoyos será como local ante Toronto FC. El encuentro correspondiente a una nueva jornada de la MLS se disputará el sábado 22 de agosto, desde las 20:30 de Argentina.