Sueldo de empleadas domésticas en agosto: cuánto cobran por hora y por mes

El sueldo de empleadas domésticas en agosto se mantuvo sin cambios respecto de julio ante la falta de un nuevo acuerdo paritario. Los montos dependen de la categoría y de si la trabajadora presta tareas con o sin retiro.
El sueldo de empleadas domésticas en agosto de 2026 se mantuvo sin aumentos y continuó con los valores mínimos establecidos para julio. La falta de una nueva negociación en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares hizo que las escalas vigentes no registraran modificaciones durante el octavo mes del año.
Los valores actuales quedaron establecidos mediante la Resolución N° 4/2026, que había determinado una serie de incrementos escalonados entre abril y julio sobre los salarios mínimos correspondientes a marzo. La última actualización fue del 1,4% y se aplicó durante julio.
Al no haberse definido nuevos incrementos, esos montos continuaron vigentes durante agosto. La situación generó consultas entre empleadores y trabajadores para determinar cuánto corresponde abonar según las tareas realizadas y la modalidad de contratación.
Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en agosto
Las remuneraciones mínimas se diferencian según las cinco categorías contempladas en el régimen de trabajo en casas particulares. También existen valores distintos para quienes desarrollan sus tareas con retiro y aquellas trabajadoras que lo hacen sin retiro.
La modalidad “con retiro” corresponde a quienes abandonan el domicilio donde trabajan una vez finalizada su jornada. En cambio, “sin retiro” se aplica a quienes residen en el lugar donde prestan servicios y contempla remuneraciones superiores.
Para el personal de tareas generales, categoría que comprende actividades habituales como limpieza, lavado, planchado y preparación de comidas, el valor mínimo quedó establecido en $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 por hora sin retiro.
Cuánto cobran por mes quienes realizan tareas generales
Para las trabajadoras de tareas generales contratadas mensualmente, el salario mínimo quedó en $458.053,22 con retiro. En la modalidad sin retiro, la remuneración mensual ascendió a $505.302,76.
En el caso del personal dedicado a la asistencia y cuidado de personas, el valor mínimo fue de $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro. Los salarios mensuales correspondientes fueron de $505.302,76 y $558.972,92, respectivamente.
Por su parte, los caseros mantuvieron una remuneración mínima de $3.996,45 por hora. Para quienes se encuentran mensualizados dentro de esta categoría, el salario quedó establecido en $505.302,76.
Los salarios para tareas específicas y supervisores
Quienes desarrollan tareas específicas tienen un mínimo de $4.223,25 por hora con retiro y $4.597,18 sin retiro. En el caso de las remuneraciones mensuales, los montos son de $517.006,43 con retiro y $571.426,17 sin retiro.
La categoría de supervisores, que comprende a quienes coordinan y controlan las tareas realizadas por dos o más personas a su cargo, posee los valores mínimos más elevados de la escala salarial.
Durante agosto, un supervisor cobra como mínimo $4.438,77 por hora con retiro y $4.829,13 sin retiro. Para quienes están mensualizados, los pisos salariales son de $553.725,91 y $612.673,11, respectivamente.
Escala salarial de empleadas domésticas en agosto
Los valores mínimos vigentes quedaron establecidos de la siguiente manera:
Supervisores: $4.438,77 por hora con retiro y $4.829,13 sin retiro. Por mes, $553.725,91 y $612.673,11.
Tareas específicas: $4.223,25 por hora con retiro y $4.597,18 sin retiro. Por mes, $517.006,43 y $571.426,17.
Caseros: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.
Asistencia y cuidado de personas: $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro. Por mes, $505.302,76 y $558.972,92.
Tareas generales: $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro. Por mes, $458.053,22 y $505.302,76.