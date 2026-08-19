Alerta amarilla por lluvias fuertes en Entre Ríos: prevén hasta 70 milímetros

El frío y la lluvia se sostendrá en Paraná.

La alerta amarilla por lluvias fuertes en Entre Ríos regirá durante este jueves en gran parte de la provincia, de acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones comenzarán durante la madrugada en diferentes sectores y, según la zona, podrían extenderse hasta la tarde.

El aviso abarcará a casi todo el territorio entrerriano, con excepción de los departamentos Gualeguay y Victoria. El organismo meteorológico anticipó que el fenómeno estará caracterizado principalmente por lluvias persistentes y abundantes en cortos períodos.

“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, señaló el SMN en su reporte. Además, el organismo advirtió sobre la posibilidad de que se registren fenómenos de mayor intensidad en sectores específicos.

Cómo estará el tiempo en Paraná y el centro provincial

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, la jornada comenzará con cielo cubierto, lluvias y una temperatura mínima cercana a los 8 grados. Las condiciones de inestabilidad continuarán durante buena parte del día.

Para la tarde, la temperatura máxima alcanzará aproximadamente los 17 grados. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo quedará parcialmente nublado, sin precipitaciones previstas.

Sin embargo, el viento ganará protagonismo durante las últimas horas del jueves. Se esperan ráfagas provenientes del sector sur, con velocidades que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

Fuertes lluvias para el norte entrerriano

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador, las lluvias también serán protagonistas durante buena parte de la jornada. La temperatura comenzará alrededor de los 10 grados y las precipitaciones podrían mantenerse hasta horas de la tarde.

La máxima prevista para esa región será de aproximadamente 16 grados. Al igual que en el centro provincial, durante la noche disminuirá la probabilidad de precipitaciones, aunque aumentará la intensidad del viento.

Las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en distintos puntos del norte entrerriano, por lo que las condiciones permanecerán inestables incluso después del cese de las lluvias.

Cuándo llegarán las precipitaciones al sur de Entre Ríos

Para Gualeguaychú, Tala, Islas del Ibicuy, Uruguay y Colón, las precipitaciones más intensas se esperan principalmente desde el mediodía. Las lluvias podrían continuar durante la tarde antes de comenzar a perder intensidad hacia la noche.

En esta región, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8 grados y una máxima cercana a los 16 grados. También se pronostican ráfagas de viento del sector sur con velocidades similares a las previstas para el resto de la provincia.

De esta manera, el jueves estará marcado por lluvias, bajas temperaturas y viento en buena parte de Entre Ríos. La mejora comenzaría a observarse progresivamente durante la noche, aunque las condiciones variarán según cada sector de la provincia.