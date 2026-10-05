Publicarán el diario inédito del Papa Francisco con más de 30 años de escritos personales

El Papa Francisco dejó anotaciones personales durante más de treinta años, tanto antes de su elección como durante su pontificado. Esos escritos, realizados entre 1992 y 2024, serán publicados por primera vez en un libro que llegará a las librerías el 24 de noviembre, después de la visita de León XIV a la Argentina.

La obra presentará los apuntes de Jorge Mario Bergoglio acompañados por comentarios del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. El material permitirá conocer aspectos de su vida espiritual a partir de documentos personales que hasta ahora permanecían inéditos.

Según anunció el Vaticano este lunes, las anotaciones abarcan desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024. La institución destacó su importancia para profundizar en el conocimiento de la personalidad del pontífice jesuita.

Qué etapas de su vida recorre el diario

Los primeros textos corresponden a una etapa anterior a su llegada al Vaticano. Bergoglio comenzó esas anotaciones más de veinte años antes de ser elegido papa, por lo que el libro reúne escritos de su trayectoria en la Argentina y de sus años al frente de la Iglesia.

El Papa Francisco fue elegido el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI. Su elección marcó un hecho histórico al convertirlo en el primer pontífice latinoamericano.

Los últimos apuntes incluidos fueron realizados en agosto de 2024, menos de un año antes de su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025. El período comprendido permite recorrer buena parte de los doce años de su pontificado.

Los comentarios estarán a cargo de Fernández

Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es el responsable del volumen que presenta el diario. El cardenal fue uno de los colaboradores cercanos de Francisco y acompañará los documentos con sus comentarios.

La propuesta editorial combina las anotaciones de Bergoglio con una lectura que busca ayudar a comprenderlas. Su contenido se centra en escritos personales, una fuente diferente de los discursos, homilías y documentos públicos del pontífice.

La edición italiana fue anunciada bajo el título Il Diario personale di Papa Francesco. Antes del lanzamiento, Libreria Editrice Vaticana presentará el volumen a editores internacionales en la Feria del Libro de Fráncfort, prevista del 7 al 11 de octubre.

Cuándo y dónde se publicará

El diario del Papa Francisco tendrá un lanzamiento simultáneo en 94 países el 24 de noviembre. Estará disponible en cinco idiomas: español, italiano, inglés, portugués y francés.

Libreria Editrice Vaticana publicará la versión italiana, mientras que Penguin Random House estará a cargo de las ediciones en español, inglés y portugués. La editorial Albin Michel distribuirá la versión francesa.

La publicación se producirá trece días después de que concluya la visita de León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. De esta manera, el mismo mes reunirá el viaje del actual pontífice y la difusión internacional de los escritos inéditos de su predecesor.