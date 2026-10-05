Oficializaron el feriado bancario por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Banco Central de la República Argentina oficializó el 10 de noviembre de 2026 como feriado bancario en todo el territorio nacional, con motivo de la visita del papa León XIV.

La medida fue comunicada a las entidades financieras y a las cámaras electrónicas de compensación mediante la Comunicación “A” 8487/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La comunicación, emitida el 1° de octubre, estableció expresamente que el 10 de noviembre de 2026 será feriado bancario en todo el territorio de la República Argentina.

El documento fue firmado por autoridades del Banco Central y quedó publicado oficialmente este lunes 5 de octubre.

La medida alcanzará a las entidades financieras de todo el país, incluida la actividad bancaria en Entre Ríos.

Cinco días sin atención en los bancos

Vale recordar que en noviembre habrá cinco días sin atención en los bancos, el período comenzará el viernes 6 de noviembre, por el Día del Bancario. La fecha conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, ocurrida en 1924, y el convenio colectivo del sector establece para esa jornada las mismas normas que rigen para los feriados nacionales.

A ese día se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, cuando las sucursales permanecen habitualmente cerradas. Posteriormente llegará el lunes 9 de noviembre, que fue establecido como feriado nacional en todo el territorio argentino por la visita del Papa León XIV.

Finalmente, el martes 10 se agregará el nuevo feriado bancario nacional dispuesto por el Banco Central. Por lo tanto, serán cinco jornadas consecutivas sin atención presencial: viernes 6, sábado 7, domingo 8, lunes 9 y martes 10 de noviembre.

Qué operaciones bancarias seguirán funcionando

El cierre de las sucursales no significará una interrupción total de los servicios financieros. Los clientes podrán continuar utilizando el home banking y las aplicaciones móviles de las entidades durante las jornadas sin atención presencial.

También permanecerán disponibles los cajeros automáticos, las transferencias electrónicas y los pagos con tarjetas de débito y crédito. Las operaciones que dependan de la compensación bancaria, en cambio, quedarán sujetas al calendario de días hábiles.

Los usuarios que necesiten efectivo también podrán recurrir a cajeros y a los servicios de extracción habilitados en comercios. En cambio, deberán anticiparse aquellas gestiones que necesariamente requieran atención presencial, como determinadas operaciones por ventanilla, firmas de documentación o trámites comerciales en las sucursales.