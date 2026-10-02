El Episcopado presentó el portal de la visita del Papa León XIV: qué información ofrecerá

La visita del Papa León XIV a Argentina contará con una plataforma oficial para consultar las actividades previstas y las condiciones de participación. El sitio reunirá información sobre celebraciones, encuentros y novedades vinculadas con la organización del viaje.

El portal fue presentado el jueves 1 de octubre y está disponible bajo el dominio elpapaenargentina.com.ar. Además de la programación, ofrecerá indicaciones prácticas para quienes quieran asistir a las distintas actividades.

La Conferencia Episcopal Argentina anunció el lanzamiento mediante un comunicado. Según explicó el Episcopado, la página será el principal canal de información sobre la visita y acompañará los preparativos de las celebraciones.

Un punto de consulta para los participantes

La plataforma permitirá conocer la agenda del pontífice y seguir las novedades organizativas. También publicará las modalidades de acceso a los encuentros, un aspecto relevante para planificar traslados y participación.

La presentación del sitio no implica que todas las condiciones de ingreso estén definidas. Su función será centralizar las actualizaciones a medida que avance la organización de cada actividad.

El Papa León XIV tiene prevista su estadía en Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. El recorrido informado incluye Buenos Aires, Luján y Córdoba, y su llegada se producirá desde Uruguay.

Los lugares previstos para las celebraciones

En Luján, uno de los puntos centrales será la Basílica, donde está prevista una misa con sectores cubiertos y descubiertos. Las autoridades trabajan en la organización y el dispositivo de seguridad para recibir a los asistentes.

En Córdoba, el recorrido contempla el Área Material Córdoba. Ese predio ya recibió a Juan Pablo II durante su visita al país en 1987.

Para Buenos Aires, uno de los espacios previstos es el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo. Las novedades sobre estos encuentros se concentrarán en la plataforma presentada por el Episcopado.

Alojamiento y coordinación de seguridad

Durante su permanencia en el país, el Papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, situada en el Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta. La residencia también será utilizada para encuentros privados fuera de la programación pública.

La organización contempla una mesa interministerial impulsada por Karina Milei y la coordinación del Gobierno nacional con las jurisdicciones involucradas. El trabajo incluye aspectos logísticos, operativos de seguridad y despliegues en los lugares del recorrido.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que un equipo del Vaticano realizó una primera avanzada a fines de junio para recorrer posibles sedes. También anticipó comandos unificados y refuerzos de las policías provinciales en rutas y controles.