 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Preparativos religiosos

El Episcopado presentó el portal de la visita del Papa León XIV: qué información ofrecerá

El portal reunirá celebraciones, encuentros e indicaciones prácticas destinadas a quienes quieran participar. La gira está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

2 de Octubre de 2026
Papa León XIV.
Papa León XIV.

El portal reunirá celebraciones, encuentros e indicaciones prácticas destinadas a quienes quieran participar. La gira está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La visita del Papa León XIV a Argentina contará con una plataforma oficial para consultar las actividades previstas y las condiciones de participación. El sitio reunirá información sobre celebraciones, encuentros y novedades vinculadas con la organización del viaje.

 

El portal fue presentado el jueves 1 de octubre y está disponible bajo el dominio elpapaenargentina.com.ar. Además de la programación, ofrecerá indicaciones prácticas para quienes quieran asistir a las distintas actividades.

 

 

La Conferencia Episcopal Argentina anunció el lanzamiento mediante un comunicado. Según explicó el Episcopado, la página será el principal canal de información sobre la visita y acompañará los preparativos de las celebraciones.

 

Un punto de consulta para los participantes

 

La plataforma permitirá conocer la agenda del pontífice y seguir las novedades organizativas. También publicará las modalidades de acceso a los encuentros, un aspecto relevante para planificar traslados y participación.

 

La presentación del sitio no implica que todas las condiciones de ingreso estén definidas. Su función será centralizar las actualizaciones a medida que avance la organización de cada actividad.

 

El Papa León XIV tiene prevista su estadía en Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. El recorrido informado incluye Buenos Aires, Luján y Córdoba, y su llegada se producirá desde Uruguay.

 

Los lugares previstos para las celebraciones

 

En Luján, uno de los puntos centrales será la Basílica, donde está prevista una misa con sectores cubiertos y descubiertos. Las autoridades trabajan en la organización y el dispositivo de seguridad para recibir a los asistentes.

En Córdoba, el recorrido contempla el Área Material Córdoba. Ese predio ya recibió a Juan Pablo II durante su visita al país en 1987.

 

Para Buenos Aires, uno de los espacios previstos es el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo. Las novedades sobre estos encuentros se concentrarán en la plataforma presentada por el Episcopado.

 

Alojamiento y coordinación de seguridad

 

Durante su permanencia en el país, el Papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, situada en el Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta. La residencia también será utilizada para encuentros privados fuera de la programación pública.

La organización contempla una mesa interministerial impulsada por Karina Milei y la coordinación del Gobierno nacional con las jurisdicciones involucradas. El trabajo incluye aspectos logísticos, operativos de seguridad y despliegues en los lugares del recorrido.

 

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que un equipo del Vaticano realizó una primera avanzada a fines de junio para recorrer posibles sedes. También anticipó comandos unificados y refuerzos de las policías provinciales en rutas y controles.

Temas:

Papa León XIV portal web
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso