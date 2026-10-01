Feriado bancario: habrá cinco días seguidos sin atención en los bancos

Un nuevo feriado bancario fue dispuesto para el martes 10 de noviembre en todo el país. Sumado al Día del Bancario, el fin de semana y el feriado nacional del lunes 9, las sucursales permanecerán cinco días consecutivos sin atención presencial.
Un nuevo feriado bancario modificará el funcionamiento de las entidades financieras durante noviembre de 2026 y generará cinco días consecutivos sin atención presencial en las sucursales de todo el país. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que el martes 10 de noviembre no habrá actividad bancaria, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina.
La decisión fue establecida mediante la Comunicación “A” 8487, emitida el 1º de octubre. La disposición alcanza a las entidades financieras de todo el territorio nacional y se suma a otros días sin atención que coincidirán durante la segunda semana de noviembre.
De esta manera, las sucursales permanecerán cerradas desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive. La atención presencial se retomará el miércoles 11, excepto por las particularidades que puedan derivarse de los feriados territoriales establecidos para determinadas jurisdicciones.
Por qué habrá cinco días seguidos sin bancos
El período comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario. La fecha conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, ocurrida en 1924, y el convenio colectivo del sector establece para esa jornada las mismas normas que rigen para los feriados nacionales.
A ese día se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, cuando las sucursales permanecen habitualmente cerradas. Posteriormente llegará el lunes 9 de noviembre, que fue establecido como feriado nacional en todo el territorio argentino por la visita del papa León XIV.
Finalmente, el martes 10 se agregará el nuevo feriado bancario nacional dispuesto por el Banco Central. Por lo tanto, serán cinco jornadas consecutivas sin atención presencial: viernes 6, sábado 7, domingo 8, lunes 9 y martes 10 de noviembre.
Qué feriados habrá por la visita del papa León XIV
El pontífice estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La visita fue declarada de interés nacional y el Gobierno estableció un esquema especial de feriados para acompañar los operativos de seguridad, logística y circulación.
El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. En tanto, el martes 10 será feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.
Más allá de ese alcance territorial, el feriado bancario del martes 10 tendrá alcance nacional. Es decir, ese día las sucursales financieras permanecerán cerradas en todo el país, independientemente de que en cada provincia exista o no un feriado general.
Qué operaciones bancarias seguirán funcionando
El cierre de las sucursales no significará una interrupción total de los servicios financieros. Los clientes podrán continuar utilizando el home banking y las aplicaciones móviles de las entidades durante las jornadas sin atención presencial.
También permanecerán disponibles los cajeros automáticos, las transferencias electrónicas y los pagos con tarjetas de débito y crédito. Las operaciones que dependan de la compensación bancaria, en cambio, quedarán sujetas al calendario de días hábiles.
Los usuarios que necesiten efectivo también podrán recurrir a cajeros y a los servicios de extracción habilitados en comercios. En cambio, deberán anticiparse aquellas gestiones que necesariamente requieran atención presencial, como determinadas operaciones por ventanilla, firmas de documentación o trámites comerciales en las sucursales.
La agenda del Papa en Argentina
León XIV llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su agenda contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú.
Entre las actividades previstas se encuentran encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con diferentes sectores. El martes 10 viajará a Córdoba, mientras que el miércoles 11 encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de dejar el país.
Para organizar la visita, el Ejecutivo también creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de coordinar las acciones vinculadas con la organización y realización de la visita.