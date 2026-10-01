El sábado llegarían lluvias y tormentas a Entre Ríos: qué anticipan para el primer fin de semana de octubre

Las tormentas para el sábado serán uno de los fenómenos a seguir durante el próximo fin de semana en la región de Paraná y el resto de Entre Ríos. El meteorólogo Sergio Jalfin anticipó que se esperaban precipitaciones y tormentas dispersas y aclaró que, por el momento, no existía ninguna alerta emitida para esa jornada.

El especialista brindó detalles durante una entrevista con "Moviendo el Avispero", programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, luego de una jornada que había comenzado con algunas lloviznas durante la madrugada y posteriormente presentó una mejoría de las condiciones.

“En cuanto a este fin de semana, en principio no tenemos ninguna alerta, pero el sábado sí hay precipitaciones y tormentas dispersas”, adelantó Jalfin.

El sábado concentra la atención

Según explicó el meteorólogo, el escenario previsto obligará a seguir con atención las actualizaciones oficiales durante las próximas horas. La presencia de tormentas dispersas no implica automáticamente la emisión de una alerta, ya que esa decisión dependerá de la intensidad que puedan alcanzar los fenómenos.

En ese sentido, Jalfin remarcó que todavía restaba conocer cómo evolucionarían las condiciones atmosféricas antes del sábado. Una eventual advertencia podría conocerse con mayor precisión a medida que se acerque la jornada.

“Hay que estar atentos al final del día de mañana para ver si tenemos alguna actualización de último momento de una alerta para el sábado, asociada a estas tormentas”, sostuvo.

Por ahora, sin alertas para el fin de semana

Jalfin hizo especial hincapié en que, al momento de la entrevista, no existía una alerta para el sábado. Sin embargo, la posibilidad de precipitaciones y tormentas dispersas hacía necesario seguir las próximas actualizaciones.

El meteorólogo explicó que las advertencias oficiales adquieren especial importancia cuando existen posibilidades de fenómenos capaces de generar impacto sobre la población. En particular, los niveles amarillo y naranja permiten anticipar escenarios de distinta intensidad y adoptar medidas preventivas.

En el caso del nivel naranja, Jalfin recordó que puede estar vinculado con “tormentas severas, tormentas fuertes con caída de granizo e intensas ráfagas”, aunque no afirmó que esos fenómenos estuvieran previstos para este sábado.

Qué tener en cuenta antes de organizar actividades

Por ese motivo, quienes tengan actividades previstas al aire libre durante el sábado deberán prestar atención a las actualizaciones que se produzcan antes del comienzo del fin de semana. Hasta el momento, el escenario mencionado por Jalfin contemplaba precipitaciones y tormentas de carácter disperso.

El especialista había explicado que las alertas se determinan según diferentes umbrales y que cada región del país posee parámetros particulares. Por lo tanto, la existencia de tormentas dentro de las previsiones no supone necesariamente que se vaya a emitir una advertencia meteorológica.

La principal novedad podría conocerse hacia el cierre del viernes, de acuerdo con lo señalado por Jalfin. Será entonces cuando pueda establecerse con mayor precisión si las condiciones previstas para el sábado ameritan alguna alerta oficial o si se mantiene únicamente el escenario de precipitaciones y tormentas dispersas.