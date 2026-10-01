Golpe para Boca: Tomás Belmonte sufrió una lesión y se perderá el resto del año

La lesión de Tomás Belmonte representa una baja importante para Boca Juniors en el cierre de la temporada 2026. El mediocampista sufrió la rotura de meniscos de la rodilla derecha durante un entrenamiento en Boca Predio y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El futbolista chocó con un compañero durante la práctica y el dolor le impidió completar el entrenamiento. Los estudios médicos realizados posteriormente confirmaron la gravedad de la lesión y determinaron que deberá pasar por el quirófano, según Infobae.

La recuperación demandará más de tres meses, por lo que Belmonte quedará afuera de lo que resta de 2026 y recién podrá volver a competir durante 2027. La baja se produce en un momento de mucha actividad para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Belmonte, una alternativa importante en el mediocampo

El exjugador de Lanús había ganado protagonismo como una de las principales alternativas para la mitad de la cancha. Aunque el mediocampo titular está conformado por Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado, Belmonte era una de las primeras opciones de recambio.

Durante 2026, el mediocampista disputó 21 partidos oficiales con Boca y convirtió un gol. De esas presentaciones, nueve fueron durante el ciclo de Arruabarrena como entrenador.

Su lesión se conoció antes del partido que Boca disputará ante Unión de Santa Fe, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro será este viernes y marcará el inicio de una etapa con varios compromisos para el conjunto de la Ribera.

El calendario que deberá afrontar Boca

Además del Torneo Clausura, Boca tiene por delante las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield y de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. En el campeonato local también deberá enfrentar a Unión, Instituto, Talleres e Independiente.

Por la cantidad de compromisos previstos, el equipo podría disputar entre seis y siete partidos durante octubre. En ese contexto, la ausencia de Belmonte reduce las alternativas disponibles para el mediocampo.

Como contrapartida, Arruabarrena espera recuperar a Rodrigo Battaglia en los próximos días. El mediocampista evolucionó de una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles que derivó en una operación a comienzos de 2026.

Las dudas para enfrentar a Unión

Para el encuentro ante el conjunto santafesino, el entrenador todavía debe resolver algunas cuestiones relacionadas con la formación. Álvaro Montero volverá a ausentarse debido a su convocatoria con Colombia y Leandro Brey ocuparía el arco.

En la defensa, los candidatos son Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera y Lautaro Blanco, mientras que Ayrton Costa y Marco Pellegrino aparecen como alternativas.

En el mediocampo, Leandro Paredes volvería a ser titular pese a una molestia en el isquiotibial izquierdo y a la acumulación de minutos. Lo acompañarían Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, con Alan Velasco como enlace.

Boca inicia una seguidilla decisiva

En ataque, Miguel Merentiel sería acompañado por Leonel Flores o Sebastián Villa. La definición dependerá de la recuperación del juvenil, que sumó minutos con la Selección argentina, y del estado del colombiano, quien no entrenó el miércoles por fiebre.

Después del partido ante Unión, que comenzará a las 21:30 horas, Boca visitará a Instituto el viernes 9 de octubre en Córdoba. Luego llegará el turno de la Copa Sudamericana, con el primer enfrentamiento ante Vasco da Gama por las semifinales previsto para el martes 13 de octubre a las 21:30 horas, en Argentina.