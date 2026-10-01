Cesantearon a una cocinera escolar por malos tratos y otros cargos: "Le metió un ñoqui en la boca a una alumna"

El Gobierno de Santa Fe dispuso la cesantía de una asistente escolar que trabajaba como cocinera en la Escuela Primaria Nº 829 de Campo Ledesma, en el distrito de Arocena. La medida se adoptó después de un sumario administrativo que reunió nueve cargos contra la agente, entre ellos un episodio en el que le habría introducido un ñoqui en la boca a una alumna que se negaba a comer.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto Nº 2099, publicado este jueves 1º de octubre. El procedimiento administrativo había sido ordenado el 6 de abril de 2026 por la Delegación Regional de Educación – Región IV, informó AIRE.

A partir del sumario se investigaron diferentes situaciones atribuidas a la trabajadora y se desarrollaron las actuaciones que finalmente derivaron en su cesantía.

El episodio con una alumna

Uno de los hechos consignados en el expediente estuvo relacionado con el trato hacia una estudiante, cuya identidad permaneció bajo reserva por tratarse de una menor de edad.

Según quedó expresado en el documento oficial, se le atribuyeron “malos tratos con la alumna M. A. al meterle un ñoqui en la boca, porque se negaba a comer”.

Ese episodio no fue el único motivo analizado durante el procedimiento. Formó parte de un total de nueve cargos incluidos en el expediente administrativo contra la asistente escolar.

Las otras irregularidades investigadas

Entre las situaciones señaladas aparecieron la falta de registros diarios relacionados con la Copa de Leche y el comedor escolar, inconsistencias en el stock de alimentos, incumplimientos del horario laboral y problemas vinculados con la limpieza de la cocina.

También se le atribuyó no contar con toda la documentación correspondiente en su legajo y negarse a cumplir indicaciones de la directora respecto de la preparación de las raciones.

Otro de los cargos estuvo relacionado con la información de un domicilio diferente al de residencia con el objetivo de acceder al beneficio del Boleto Educativo Rural. Además, el sumario consignó que la agente no había informado en tiempo y forma una licencia por enfermedad.

La resolución del Gobierno

De acuerdo con el expediente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación determinó que durante el procedimiento se cumplieron las instancias administrativas correspondientes y se garantizó el derecho de defensa de la trabajadora.

Tras analizar las actuaciones y los cargos incluidos en el sumario, el Ejecutivo santafesino resolvió aplicar la cesantía de la asistente escolar mediante el Decreto Nº 2099.