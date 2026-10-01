Lionel Messi compró otro histórico club de fútbol en España y se convirtió en su nuevo propietario

Lionel Messi sumó un nuevo proyecto fuera de las canchas. El astro argentino adquirió el CD Eldense, institución fundada en 1921 que compite en la Segunda División del fútbol español. El propio club confirmó este jueves 1 de octubre la operación, que todavía quedó sujeta al aval del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La institución presentó la llegada del capitán argentino como el comienzo de una nueva etapa en sus más de cien años de historia. La adquisición convirtió al futbolista de Inter Miami en propietario de otro equipo español, luego de su desembarco en UE Cornellà durante abril de 2026.

Según informó Reuters, Messi se convirtió en accionista mayoritario del Eldense tras adquirir las participaciones que estaban en manos del anterior grupo inversor colombiano.

El proyecto de Messi en el Eldense

En su comunicado oficial, el CD Eldense confirmó la adquisición y explicó que el nuevo proyecto tendrá una perspectiva de largo plazo.

La institución señaló que la incorporación de Messi buscará “impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense”, mientras que el objetivo será consolidar al equipo dentro del fútbol profesional español.

Fundado en 1921, el conjunto alicantino atraviesa actualmente su recorrido en LaLiga Hypermotion, la segunda categoría del fútbol de España.

El club indicó además que buscará crecer sin perder su identidad y sus raíces históricas. La operación representa uno de los movimientos empresariales más importantes de Messi mientras todavía continúa su carrera como futbolista profesional.

El paso que resta para completar la operación

Pese al anuncio realizado por el Eldense, todavía quedó pendiente un trámite administrativo. El propio comunicado aclaró que la transacción se encontraba sujeta a la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes en los términos establecidos por la Ley del Deporte española.

La situación adquiere relevancia porque Messi ya había adquirido durante 2026 otro equipo español: UE Cornellà. Reuters confirmó que la compra del Eldense constituye su segunda propiedad de un club de España durante este año.

El Eldense y Cornellà participan actualmente en categorías diferentes del fútbol español. Mientras el nuevo club del argentino se encuentra en Segunda División, la institución catalana juega en categorías inferiores.

El camino del Eldense

La llegada de Messi se produjo después de diferentes modificaciones en la estructura societaria del club durante los últimos años.

El Eldense había pasado a manos de un grupo inversor colombiano y, posteriormente, comenzaron las negociaciones para transferir la institución al futbolista argentino. Messi terminó adquiriendo las acciones del anterior accionista mayoritario.

La institución alicantina había alcanzado nuevamente el fútbol profesional español después de un proceso de crecimiento deportivo y ahora inició una nueva etapa bajo la propiedad del capitán argentino.

Messi amplió sus proyectos fuera de las canchas

La compra se sumó a las inversiones que Messi comenzó a desarrollar en torno al fútbol mientras transita la etapa final de su carrera profesional.

En abril de 2026 había adquirido UE Cornellà, mientras continúa jugando para Inter Miami en Estados Unidos.

Con el desembarco en el Eldense, Messi profundizó así su faceta empresarial vinculada directamente con la gestión y propiedad de clubes de fútbol.