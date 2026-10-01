La periodista de Elonce, Bárbara Brunetti, sigue en terapia intensiva y su evolución genera esperanza

REDACCIÓN ELONCE
La comunicadora permanece internada en terapia intensiva, pero desde su entorno informaron que su evolución permite afrontar esta etapa con mayor optimismo. Además, agradecieron las muestras de apoyo y renovaron el pedido de oración.
Bárbara Brunetti continúa en terapia intensiva y presenta signos según la última actualización sobre el estado de salud de la periodista de Elonce, quien permanece internada en terapia intensiva mientras avanza su recuperación.
Desde su entorno señalaron que la evolución registrada representa una señal alentadora dentro del proceso que atraviesa.
Si bien Bárbara continúa en terapia intensiva y bajo atención médica, esta estabilización permite afrontar las próximas etapas con mayor expectativa.
Agradecimiento por el acompañamiento
Durante los últimos días, familiares, amigos, compañeros de trabajo y numerosas personas que conocen a la periodista acompañaron su recuperación con mensajes de afecto y oraciones.
Desde su entorno destacaron especialmente el respaldo recibido, apreciaron las muestras de solidaridad que se multiplicaron desde que se conoció su delicada situación.
En este contexto, también agradecieron nuevamente a quienes se mantienen pendientes de su evolución y acompañan a Bárbara durante su internación.
Renuevan el pedido de oración
Aunque la nueva actualización permite transmitir mayor tranquilidad, Bárbara continúa en terapia intensiva y su recuperación sigue bajo seguimiento médico.
Por este motivo, desde su entorno renovaron el pedido de oración y solicitaron continuar acompañándola durante esta etapa.