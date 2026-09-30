La periodista de Elonce, Bárbara Brunetti, sigue internada en terapia intensiva y continúa su recuperación

La comunicadora de Elonce Bárbara Brunetti permanece internada en terapia intensiva en la Clínica Modelo de Paraná, mientras continúa recuperándose de un delicado cuadro de salud. Compañeros y amigos renovaron el pedido de oración por su pronta recuperación.
La periodista de Elonce Bárbara Brunetti continúa internada en la unidad de terapia intensiva de la Clínica Modelo de Paraná, donde permanece bajo atención médica mientras atraviesa un delicado cuadro de salud. La comunicadora se encuentra en proceso de recuperación y acompañada por sus seres queridos.
La movilera de Elonce atraviesa una dura enfermedad, cuyo cuadro se complicó a raíz de una neumonía. Desde entonces, permanece internada y recibe los cuidados necesarios a la espera de una evolución favorable que le permita superar esta difícil situación.
En este contexto, sus compañeros de trabajo, amigos y personas cercanas mantienen un permanente acompañamiento a Bárbara y a su familia. El deseo compartido es que pueda continuar evolucionando favorablemente y regresar a su hogar.
Compañeros y amigos acompañan a Bárbara Brunetti
Desde que se conoció la situación que atraviesa la periodista, fueron numerosas las muestras de afecto y acompañamiento. Sus compañeros de Elonce permanecen atentos a su evolución y hacen llegar permanentemente su cariño y fortaleza tanto a ella como a sus familiares.
Bárbara forma parte del equipo periodístico de Elonce y desarrolla habitualmente su tarea como movilera, llevando a la audiencia las noticias desde distintos puntos de Paraná y acompañando numerosas coberturas realizadas por el medio.
Su ausencia generó una profunda preocupación entre quienes comparten diariamente el trabajo con ella. En medio de estas circunstancias, el equipo mantiene la esperanza puesta en su recuperación y en la posibilidad de volver a compartir próximamente las jornadas laborales junto a la comunicadora.
Renovaron la cadena de oración
Mientras Bárbara continúa internada en terapia intensiva, compañeros, amigos y allegados renovaron el pedido de una cadena de oración para acompañarla en este momento y pedir especialmente por una evolución favorable de su estado de salud.
La convocatoria se extendió también a la comunidad y a quienes conocen a la periodista a través de su trabajo cotidiano en la pantalla y las diferentes plataformas de Elonce. El pedido tiene como principal intención hacer llegar fuerzas y acompañamiento durante su recuperación.
El deseo expresado por quienes forman parte de su entorno es que Bárbara pueda superar esta etapa, salir favorablemente de su delicado cuadro y regresar a su casa junto a sus seres queridos.
El afecto de todo el equipo de Elonce
Durante estos días, las muestras de cariño se multiplicaron dentro del equipo periodístico. Compañeros que habitualmente comparten móviles, coberturas y jornadas de trabajo con Bárbara hicieron llegar sus afectos a la familia y se sumaron al pedido por su pronta recuperación.
El acompañamiento se mantiene mientras la periodista permanece internada en la Clínica Modelo de Paraná. Por el momento, continúa en terapia intensiva y bajo seguimiento médico, atravesando el proceso de recuperación derivado del cuadro que motivó su internación.
Desde Elonce, compañeros y amigos vuelven a unir sus deseos y oraciones por Bárbara Brunetti, con la esperanza de que pueda evolucionar favorablemente. El pedido se renueva con un mensaje compartido por todos: mucha fuerza para Bárbara y su familia, y el deseo de volver a verla pronto en casa y junto a sus compañeros.