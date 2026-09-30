Club Atlético Oro Verde celebró sus 50 años y homenajeó a quienes hicieron su historia

REDACCIÓN ELONCE
El Club Atlético Oro Verde celebró sus 50 años con un emotivo acto y reconocimientos a dirigentes y protagonistas de su historia. Su presidente destacó ante Elonce que la institución reúne a más de 800 deportistas y anticipó una gran fiesta para noviembre.
El Club Atlético Oro Verde celebró sus 50 años de vida con un acto que reunió a dirigentes, deportistas, socios, familias y representantes de diferentes instituciones. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a quienes formaron parte de las distintas comisiones directivas y se repasó el crecimiento de una entidad que actualmente cuenta con más de 800 deportistas.
El festejo fue acompañado por Elonce, que dialogó con el actual presidente de la institución, Hernán Giuricich, además de autoridades deportivas, dirigentes, jóvenes jugadores y Óscar Gianotti, uno de los fundadores del club. La celebración contó con una importante participación de la comunidad de Oro Verde.
Giuricich describió la emoción que atravesó a la institución durante la jornada. “El Club Atlético Oro Verde cumple 50 años. Teníamos al socio fundador y la verdad que estamos muy contentos. El pueblo lo vive de esta manera porque vive una fiesta enorme. Estamos muy contentos y emocionados”, expresó.
Más de 800 deportistas y numerosas disciplinas
El crecimiento del club puede observarse en la cantidad y variedad de actividades que actualmente ofrece. Parte de ellas se desarrolla en el campo de deportes José Luis Dumé, mientras que otras tienen lugar en la sede social.
“Acá, en el campo de deportes José Luis Dumé, se practica fútbol y en la sede social tenemos tenis de mesa, gimnasia artística, patín, hockey sobre patín, patín artístico, vóley, básquet y hockey sobre césped. También danza española, que si bien pertenece a una academia, está compartiendo con nosotros”, detalló Giuricich.
La actividad deportiva se extiende durante toda la semana. “Tenemos actividades los siete días de la semana porque durante los fines de semana se llevan adelante los partidos. Todos los días, a partir de las 17, y a veces desde las 14 hasta las 24, tenemos actividades en el club”, señaló.
Una gran fiesta para continuar el aniversario
Los festejos no terminarán con el acto conmemorativo. Giuricich anticipó que el próximo 14 de noviembre se realizará la denominada “Noche Verde”, destinada especialmente a reconocer a quienes actualmente practican deportes en la institución.
“El 14 de noviembre vamos a tener la Noche Verde, donde vamos a estar destacando y reconociendo a todos los deportistas. Tenemos más de 800 deportistas en el Club Atlético Oro Verde y los vamos a estar reconociendo”, anunció.
La celebración comenzará a las 20 en el campo de deportes José Luis Dumé y tendrá diferentes propuestas para toda la comunidad. “Vamos a tener bandas en vivo, patio gastronómico y entrada libre y gratuita”, adelantó el presidente.
El reconocimiento a quienes hicieron crecer al club
Durante el aniversario también participaron referentes vinculados al deporte provincial. Hugo Grassi destacó la convocatoria y el compromiso de quienes acompañaron el desarrollo del Club Atlético Oro Verde durante estas cinco décadas.
“Estamos muy contentos viendo tanta gente que se ha comprometido con los clubes y tantos deportistas. Te llena de gusto ver al municipio, distintas asociaciones de diferentes deportes y al Estado provincial acompañando. Esto nos llena de satisfacción. Esta es la fiesta, esto es lo que hacen los clubes”, expresó.
Walter Andrade, representante de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, puso en valor la entrega de medallas a integrantes de las diferentes comisiones directivas. “El reconocimiento en vida, dámelo. Detrás de una simple medalla hay muchos recuerdos, muchísimos momentos y muchas horas que, como dirigente o familiar que acompañó, se le dedican al club. Se vivió un momento de mucha emoción”, sostuvo.
La emoción de uno de los fundadores
Uno de los momentos más significativos de la celebración fue el reconocimiento a Óscar Gianotti, quien integró el grupo fundador de la institución. Tras recibir una medalla por su trayectoria, recordó sus diferentes funciones dentro del club.
“Re contento, no esperaba esto”, reconoció Gianotti. Al ser consultado sobre lo que significa la institución en su vida, respondió: “Esta es mi casa, porque yo nací acá, me crié y jugaba al fútbol. Fui de la comisión, fui técnico, de todo”.
El fundador también recordó la importancia que tuvieron las familias para sostener las actividades. “Hacíamos mate bingo, donde participaba toda la familia. Nuestras esposas también participaban, nos ayudaban en todo. Por eso el club salió siempre adelante”, manifestó.
Las nuevas generaciones también fueron protagonistas
La celebración permitió reunir a diferentes generaciones vinculadas por una misma institución. Entre los jóvenes deportistas estuvo Lorenzo, un niño de 10 años que practica fútbol desde hace aproximadamente cinco.
El pequeño contó que concurrió acompañado por su familia y sus compañeros. “Vine con mi mamá, mi papá y con mis compañeros”, expresó durante el móvil de Elonce.
Con el acto aniversario, los reconocimientos y la celebración prevista para noviembre, el Club Atlético Oro Verde conmemoró cinco décadas de actividad deportiva y social. La institución continúa creciendo de la mano de dirigentes, familias y más de 800 deportistas que participan actualmente de sus diferentes disciplinas.