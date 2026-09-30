La Justicia suspendió el desalojo de la planta de FATE ocupada por trabajadores: ahora deberá resolver Casación

La Justicia bonaerense suspendió el desalojo de la planta de FATE, ubicada en San Fernando y ocupada por trabajadores despedidos desde hace más de siete meses. La medida de desocupación había sido ordenada el pasado 17 de septiembre por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

La Sala II del tribunal concedió con “efecto suspensivo” el recurso de casación presentado por los abogados de los empleados y del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). De esta manera, el desalojo no podrá ejecutarse mientras se analiza el planteo.

El expediente será elevado al Tribunal de Casación en lo Penal de la provincia de Buenos Aires, que tendrá que pronunciarse sobre el recurso y definir qué ocurrirá con la orden de desocupación.

Los argumentos para suspender el desalojo

Entre los fundamentos de la resolución, los camaristas mencionaron jurisprudencia de la Corte Suprema vinculada con la admisibilidad de recursos en situaciones en las que el conflicto excede el interés particular de las partes involucradas.

Los jueces consideraron que esa circunstancia podría presentarse en el caso de FATE debido a que el planteo se relaciona con una medida de acción directa dentro de un conflicto laboral que involucra a un número significativo de trabajadores.

La decisión modificó, al menos de manera provisoria, el escenario generado tras la orden de desalojo. Desde que aquella resolución se conoció, el Sutna había elevado el nivel de alerta entre los trabajadores que permanecen en la fábrica.

Reclamo por salarios adeudados

Mientras continuaba la disputa judicial por la ocupación, el sindicato realizó este miércoles una movilización hacia el Juzgado Nacional del Trabajo N° 17, en la ciudad de Buenos Aires.

El gremio reclamó el pago de las quincenas que considera adeudadas durante los meses en los que la fábrica permaneció cerrada. El planteo estuvo dirigido a la jueza Liliana Rodríguez Fernández, quien recibió durante la jornada a una delegación sindical.

El secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, atribuyó la suspensión del desalojo a la reacción generada después de conocerse la primera decisión judicial.

“No comprendemos el fallo desde el tema jurídico y los tecnicismos, porque de nada hubiera valido ningún tecnicismo si no hubiera habido esa enorme reacción a partir de ese jueves, haciendo que todo el país hable de lo que iba a pasar en FATE”, sostuvo.

El reclamo de los trabajadores de FATE

Crespo también se refirió a la situación económica de los empleados y reclamó que sean liberados los fondos que el sindicato considera correspondientes a los trabajadores.

“Acá no tenemos un juzgado, sino una caja que está reteniendo nueve quincenas para una enorme cantidad de compañeros, y seis para el resto, que queremos que estén en el bolsillo de las familias de los trabajadores”, afirmó.

La planta de FATE, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, permanece cerrada mientras continúa el conflicto laboral. Los trabajadores que participan de la protesta siguen en las instalaciones mientras esperan una nueva definición judicial.

Con la resolución de la Cámara de San Isidro, la orden de desalojo quedó suspendida, pero no anulada. Será el Tribunal de Casación Penal bonaerense el que deberá analizar el recurso y resolver sobre el futuro de la medida.