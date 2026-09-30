Comenzó la Semana del Conocimiento y presentaron un fondo para invertir en empresas tecnológicas

La Semana del Conocimiento comenzó este miércoles en el auditorio de MiradorTEC, en Paraná, con una propuesta que busca conectar a empresas, emprendedores y actores de la economía del conocimiento. Uno de los ejes de la apertura fue la presentación de una iniciativa destinada a canalizar inversiones hacia empresas tecnológicas entrerrianas.

El encuentro, organizado por el Polo Tecnológico del Paraná, se desarrolla desde este 30 de septiembre hasta el 2 de octubre. La programación contempla tres jornadas dedicadas, respectivamente, a innovación y negocios, pymes y desarrollo productivo, y emprendedurismo e innovación joven.

Durante la apertura dialogaron con Elonce el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas; el director de MiradorTEC, Carlos Pallotti; y el presidente del Polo Tecnológico del Paraná, Darío Spector.

Inversiones entrerrianas para proyectos tecnológicos

Boleas destacó la posibilidad de vincular a diferentes sectores relacionados con la economía del conocimiento y puso el foco en la nueva herramienta financiera.

“Es una gran oportunidad para relacionar y vincular todo lo que tenga que ver con la economía del conocimiento, sobre lo que tanto énfasis pone MiradorTEC. Celebramos la organización de la Semana del Conocimiento”, expresó.

Además, se refirió al acuerdo anunciado recientemente entre MiradorTEC y la Bolsa de Comercio de Entre Ríos. La iniciativa, denominada Mirador Impulsa, fue presentada previamente como un programa de incubación y aceleración de proyectos vinculados con tecnología, economía del conocimiento e inteligencia artificial, con acceso a fuentes privadas de financiamiento.

“Tiene por objetivo canalizar el ahorro de los entrerrianos en inversiones entrerrianas, vinculadas a la tecnología y a la economía del conocimiento. Para nosotros son dos hitos muy importantes”, sostuvo Boleas.

“Que los entrerrianos inviertan en empresas tecnológicas entrerrianas”

Pallotti también destacó el esquema y explicó que la intención es generar proyectos tecnológicos con condiciones para recibir financiamiento.

“Este paso que hemos dado es concretar lo que anunció el gobernador hace un par de semanas: la creación de un fondo para que los entrerrianos inviertan en empresas tecnológicas entrerrianas”, señaló.

El director de MiradorTEC explicó que el objetivo será potenciar proyectos de calidad que puedan acceder a capital para desarrollarse. “El que quiera financiar, que quiera obtener alguna rentabilidad sobre su dinero, pueda poner dinero en empresas que realmente van a crecer”, expresó.

El lanzamiento se enmarca en una nueva etapa de MiradorTEC, que recientemente cumplió su primer año. De acuerdo con información difundida por la institución, actualmente cuenta con 37 empresas radicadas, cinco universidades integradas y 95 proyectos incubados.

Vincular la economía tradicional con la tecnología

Por su parte, Spector explicó que uno de los principales propósitos de la Semana del Conocimiento es acercar las soluciones tecnológicas disponibles en la región a las empresas de otros sectores productivos.

“La idea es poder vincular empresas de la economía real con la economía del conocimiento, que es algo transversal a todo el empresariado”, indicó.

En ese sentido, planteó que existen desarrollos locales capaces de responder a necesidades de las empresas entrerrianas. “Queremos que nos conozcan, que sepan qué se produce dentro de la tecnología y la economía del conocimiento en la región, para que no tengan que ir a comprar afuera, porque acá tenemos soluciones para darles”, sostuvo.

Spector también se refirió a las dificultades que atraviesan distintos sectores empresarios. “El empresariado hoy, en general, está muy preocupado por la situación, por las bajas ventas, pero muchas veces también tienen que producirse cambios. Acá les podemos mostrar qué pueden hacer y qué hay localmente”, afirmó.

Tres días dedicados a la economía del conocimiento

El presidente del Polo Tecnológico remarcó además la importancia de la nueva herramienta de inversión y señaló que el resto de la programación incluye presentaciones de tecnologías y soluciones destinadas a empresas.

La Semana del Conocimiento continuará hasta el viernes 2 de octubre en MiradorTEC. Las actividades incluyen charlas, talleres y espacios de vinculación dirigidos a empresas tecnológicas, pymes, emprendedores, instituciones educativas y jóvenes. La participación fue anunciada como libre y gratuita, con inscripción previa.