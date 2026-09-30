Policías en bicicleta: capacitaron a 38 agentes para patrullar calles, plazas y parques

REDACCIÓN ELONCE
Un total de 38 policías en bicicleta completaron una capacitación de seis días para reforzar tareas preventivas en Entre Ríos. Claudio González explicó a Elonce que recibieron formación en patrullaje, primeros auxilios, educación vial y tiro.
Un total de 38 policías en bicicleta culminaron una capacitación provincial destinada a fortalecer las tareas de prevención y seguridad en calles, plazas y parques de Entre Ríos. El curso tuvo una duración de seis días y preparó a 14 mujeres y 24 varones para utilizar este medio de movilidad durante los patrullajes en distintos puntos de la provincia.
La actividad finalizó en inmediaciones del monumento a Justo José de Urquiza, en el Parque Urquiza de Paraná, y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía y la Dirección General de Institutos Policiales. La formación cobró relevancia ante la proximidad de la temporada estival y la mayor concurrencia a espacios públicos y zonas recreativas.
El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, explicó a Elonce que la iniciativa formó parte del esquema permanente de formación de la fuerza. “Todas las capacitaciones que tenemos a lo largo del año tienen que ver con fortalecer la capacidad de la Policía de Entre Ríos”, señaló.
Qué aprendieron durante los seis días
González detalló que los agentes recibieron preparación específica para utilizar correctamente las bicicletas incorporadas a la fuerza. La instrucción no estuvo limitada al manejo del rodado, sino que también contempló herramientas necesarias para intervenir ante diferentes situaciones durante los patrullajes.
“Hoy culminó una jornada de seis días de capacitación para bicipolicías. Consistió en aprender a usar un elemento que les fue provisto, que es la bicicleta, una herramienta que anteriormente no era muy conocida para el uso policial. Se les enseñó el mantenimiento, el uso y cómo realizar un procedimiento con esta herramienta”, explicó González.
Además, precisó los contenidos complementarios de la formación. “Tuvieron tiro, educación vial y primeros auxilios. Fueron 38 de toda la provincia, varones y mujeres”, indicó. Del total de participantes, 14 fueron mujeres y 24 varones, todos funcionarios policiales que ya se encontraban prestando servicios.
Una alternativa para lugares de difícil acceso
El director de Institutos Policiales, comisario Jorge Gallardo, señaló a Elonce que la propuesta estuvo incluida dentro de un amplio programa de formación destinado al personal policial.
“Esto lo ha realizado el señor jefe de la Policía de Entre Ríos el día 6 de marzo, nuestro día de la Policía, con una capacitación de casi 90 temáticas distintas en el ámbito provincial, nacional e internacional”, manifestó Gallardo.
El funcionario destacó especialmente las posibilidades que brinda este tipo de movilidad para acceder a determinados sectores. “La bicicleta es un móvil policial que permite ingresar a distintos lugares a los que no puede hacerlo otro vehículo”, afirmó.
Patrullajes en calles, parques y plazas
La modalidad permitirá desarrollar recorridas preventivas en espacios donde los vehículos convencionales presentan mayores dificultades para circular. Parques, plazas y sectores recreativos aparecen entre los principales lugares en los que podrán desplegarse los efectivos.
Gallardo explicó que la preparación también incluyó conocimientos para conservar adecuadamente los rodados. “La temática fue dirigida no solo al buen uso, sino también al cuidado y a cómo mantener esta herramienta tan necesaria y útil para estos lugares, donde muchas veces se necesita este tipo de herramientas para la prevención del orden público para la ciudadanía”, sostuvo.
Los agentes también cuentan con una indumentaria particular que permite diferenciarlos e identificarlos durante los recorridos. La intención es reforzar la presencia policial y favorecer un esquema de mayor proximidad con las personas que concurren a los espacios públicos.
Las bicicletas fueron distribuidas en la provincia
González confirmó que los rodados ya se encuentran en diferentes puntos de Entre Ríos y serán utilizados por los agentes que completaron la formación.
“Las bicicletas ya fueron distribuidas en las distintas jefaturas departamentales. Desde el comienzo de esta gestión hubo dos entregas de bicicletas y este es el tercer curso que se realiza”, precisó el jefe de la Policía provincial.
Tras finalizar la capacitación y recibir los certificados correspondientes, los 38 agentes regresarán a los lugares donde habitualmente prestan servicio. “Estos funcionarios ya regresan a su destino y van a tener la misión, dentro de sus tareas, de patrullar las calles de la provincia en bicicleta”, concluyó González.