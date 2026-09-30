Vóley Sub 13: Paraná recibirá a las selecciones de toda la provincia

REDACCIÓN ELONCE
El Vóley Sub 13 tendrá este domingo 4 de octubre su encuentro interasociativo en Patronato. Casi 100 chicos y chicas competirán desde las 9. Entrenadores y jugadores de la selección paranaense contaron a Elonce cómo se preparan.
El Vóley Sub 13 entrerriano tendrá este domingo 4 de octubre una de sus principales jornadas en Paraná, donde se disputará el Interasociativo provincial de las ramas masculina y femenina. La competencia comenzará a las 9 en las instalaciones del Club Atlético Patronato y reunirá a casi 100 jugadores provenientes de las distintas asociaciones de Entre Ríos.
Paraná estará representada por sus seleccionados masculino y femenino, cuyos planteles quedaron conformados después de aproximadamente dos meses de trabajo y diferentes instancias de evaluación. Agustín Cardoso, integrante del cuerpo técnico masculino, y Valentina León, entrenadora de la rama femenina, brindaron detalles a Elonce sobre la preparación.
Cardoso contó que el proceso comenzó con una convocatoria amplia para incorporar a jóvenes de diferentes instituciones. “La propuesta para esta preselección era que sea masiva, que haya muchos chicos de diferentes clubes de Paraná que por ahí no compiten y no se conocen tanto. Entonces, arrancaron las concentraciones con alrededor de 45 chicos”, explicó.
De una convocatoria masiva a los 14 seleccionados
Con el avance de las prácticas, los entrenadores evaluaron el rendimiento hasta conformar el plantel definitivo de 14 integrantes. El objetivo fue observar a jugadores provenientes de distintos clubes y brindarles la posibilidad de competir por un lugar en el seleccionado.
Cardoso destacó el trabajo que se realiza en las divisiones formativas. “Se ve muy buen nivel en inferiores, en Sub 12, 13 y 14. Hay clubes que trabajan muy bien, entonces eso da tranquilidad de que a futuro va a haber muy buen nivel también en las categorías más avanzadas”, manifestó.
El entrenador también valoró que jugadores surgidos de la región hayan avanzado en sus carreras deportivas. “Esos resultados dejan contenta a la gente de Paraná, a los entrenadores que estuvieron con ellos y a los mismos compañeros o amigos del club. Que lleguen tan lejos es algo fantástico porque representan a Paraná y a toda la zona”, sostuvo.
Casi 100 jugadores competirán en Patronato
Por su parte, Valentina León confirmó que la actividad se desarrollará durante prácticamente toda la jornada. Patronato dispondrá de sus dos canchas para que los encuentros masculinos y femeninos puedan disputarse simultáneamente.
“Vamos a empezar a las 9 de la mañana en el Club Atlético Patronato, que por suerte tiene sus dos canchas en condiciones. En un lado van a estar jugando las femeninas y del otro los masculinos”, detalló la entrenadora. El último encuentro está previsto alrededor de las 18.
Entre Ríos cuenta con cinco asociaciones de vóley y la convocatoria reunirá a representantes de diferentes puntos de la provincia. “Vamos a estar alrededor de 100 jugadores, lo cual es una convocatoria espectacular, más para nosotros que somos formadores. Ver esa cantidad de chicos a la edad de ellos estando un domingo en un club es algo increíble”, destacó León.
Cómo se conformó la selección femenina
El proceso de selección de las chicas comenzó entre finales de julio y principios de agosto. Durante las primeras semanas, el cuerpo técnico realizó una convocatoria abierta para observar a las jugadoras de la categoría.
“Ese primer mes fue de observación. Fue una convocatoria abierta donde participaron todas o la mayoría de las jugadoras de categoría Sub 13 de Paraná”, explicó León. Posteriormente, el grupo fue reduciéndose hasta quedar conformado el plantel definitivo de 14 integrantes.
La entrenadora destacó especialmente la calidad de las divisiones formativas. “Nos enorgullece demasiado, el nivel es buenísimo y la competencia cada vez mejor. Eso no habla más que del trabajo de todos los clubes de Paraná en dejar siempre el deporte lo más arriba posible”, afirmó.
Maite Acosta y su revancha en la selección
Entre las integrantes del seleccionado femenino estará Maite Acosta, jugadora de la Escuela Municipal de Aldea Brasilera. La joven comenzó a practicar vóley a los siete años y consiguió integrar el equipo después de no haber superado el proceso de selección anterior.
“El año pasado me llamaron y no quedé. Este año me volvieron a llamar y sí quedé. Con mucho esfuerzo se puede. También hay mucho compañerismo”, relató.
Acosta reconoció que siente nervios ante la competencia, aunque remarcó la confianza que tiene en sus compañeras. “Sí, un poco. Igual confío una banda en el equipo, tiene buen plantel”, expresó sobre las sensaciones previas al encuentro provincial.
Gonzalo Schonfeld buscará repetir el campeonato
En el seleccionado masculino estará Gonzalo Schonfeld, jugador de Unión Agrarios Cerrito. El joven ya cuenta con experiencia en este tipo de competencias debido a que formó parte del conjunto que consiguió el campeonato en la edición anterior.
“El año pasado jugamos y salimos campeones”, recordó. Además, valoró la posibilidad de compartir plantel con quienes habitualmente son sus rivales: “Principalmente eso: contra los que jugabas después te hacías amigo y socializás con las personas del vóley. Está bueno porque te hacés amigo de todos y es una experiencia muy linda”.
Schonfeld también reveló que sueña con continuar creciendo dentro de la disciplina y llegar al máximo nivel. “Sí, es mi sueño. Me encantaría jugar profesional. Para mí es lo más lindo”, afirmó.
El referente de Schonfeld y una jornada para las inferiores
Al ser consultado sobre algún jugador al que tome como referencia, el joven de Cerrito eligió a Luciano Vicentín, uno de los exponentes surgidos del vóley de la región. “Para mí, el referente de acá también es Vicentín. Para mí juega muy bien. Increíble”, expresó.
El Interasociativo comenzará a las 9 y tendrá su último encuentro alrededor de las 18. Durante toda la jornada, las dos canchas de Patronato recibirán partidos correspondientes a las ramas masculina y femenina.
La competencia permitirá reunir a jóvenes de diferentes localidades y clubes entrerrianos, muchos de los cuales habitualmente se enfrentan como rivales. El domingo tendrán la posibilidad de representar a sus asociaciones en una jornada que concentrará en Paraná a casi un centenar de jugadores del vóley formativo provincial.