Argentina vence 2 - 0 a Bolivia en el Kempes en su primer amistoso tras el Mundial

La Selección argentina le gana 2 - 0 a Bolivia este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso internacional que disputa después del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni busca volver al triunfo en el inicio de una nueva etapa y afronta el compromiso con varias modificaciones en la formación.

Seguí las incidencias del partido

¡FINALIZÓ EL PRIMER TIEMPO!

44 minutos: Julián Álvarez falló un mano a mano

La Araña demoró en la definición y su disparo fue tapado por Viscarra en el área chica.

43 minutos: cambio forzado en Bolivia

Leonardo Viviani reemplazó a Diego Arroyo, lesionado.

38 minutos: Bolivia no cruza la mitad de la cancha

Es un monólogo de la Albiceleste, que controla todas las fases del juego en el estadio Mario Alberto Kempes.

28 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Exequiel Palacios dejó mano a mano a Nico Paz, quien resolvió con una definición por encima de Viscarra para sellar el 2-0.

18 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Lautaro Martínez encajó un buen remate en la puerta del área al palo más lejano de Viscarra para anotar el primer tanto de la noche en Córdoba.

⚽🇦🇷 Lautaro Martínez y el 1-0 para Argentina ante Bolivia. pic.twitter.com/OlnO1cF83m — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR FRENTE A BOLIVIA! A los 19', Lautaro Martínez puso el 1 a 0 en el amistoso que se disputa en el Estadio Kempes. pic.twitter.com/YGm7vjLaEr — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

10 minutos: Argentina domina las acciones en el comienzo

La Albiceleste toma las riendas del compromiso, aunque todavía no registró llegadas claras al arco de Guillermo Viscarra

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

#SelecciónMayor 🗓 Amistoso Internacional ⚽️ #Argentina 🇦🇷 🆚 Bolivia 🇧🇴 Momentos imborrables, como cada vez que suena 🎵🇦🇷 📍 Estadio Mario Alberto Kempespic.twitter.com/4ylInmBGu7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 1, 2026

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Argentina y Bolivia en Córdoba.

Formaciones

Argentina salió a jugar con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Héctor Cuéllar, Ramiro Vaca, Robson Matheus; Miguel Terceros y Jesús Maraude. DT: Óscar Villegas.